  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Liderlerle peş peşe görüşmeler

İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakıldı: Manzara izler gibi beklediler! Türkiye'nin o tepkisi

İşte Türkiye'nin yeni harikası SONGAR! Talep yağacak, şimdiden o ülke hemen satın aldı

O rüyayla her şey değişti! 100 bin kişilik cemaat lideri dinini değiştirdi

Europol’den PKK itirafı: Terör ve güvenlik! 'Kampanya' adı altında kirli oyun: Büyük para topluyorlar

Abdullah Ağar 'İlk kez açıklıyorum' diyerek yanıbaşımızdaki tehlikeyi ilan etti: Bu bir beka meselesi

İstanbullular dikkat! Valilikten yarın için önemli uyarı

Meteoroloji'den sağnak yağış uyarısı: Edirne ve Kırklareli için ilgili flaş uyarı yağacak

Tarlalara gizlice yerleştirmeye başladılar! Büyük skandal, Türkiye saldırı altında... Saniyeler içerisinde küle çeviriyor

Türkiye'den devrim gibi hamle! Şimdi düşmanlar düşünsün: 3 tane daha geliyor
Yerel Beykoz’da tek katlı ev alev alev yandı
Yerel

Beykoz’da tek katlı ev alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-06-29 07:29:00 -

Beykoz’da tek katlı evde yangın çıktı. Bir anda alevlerin tüm evi sardığı yangında can kaybı ve yaralı olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 01.30 sıralarında Akbaba Mahallesi Göndere Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki tek katlı bir evde elektrik kaynaklı bir yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede tüm evi sardı ve durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm evi saran alevler itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınırken yangında can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23