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Beykoz'da mide bulandıran olay! İlçe ayağa kalktı

Beykoz'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki Y.Y.'nin günlerce yaşları 14 ila 24 arasında değişen kişilerin tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı. İğrenç olayda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis 6 zanlıyı daha arıyor.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:17
Beykoz'da mide bulandıran olay! İlçe ayağa kalktı

İstanbul Beykoz'da oturan 12 yaşındaki Y.Y.'ye iddiaya göre ilçenin çeşitli mahallelerinde oturan birden fazla kişi tarafından bir eve kapatılarak üç gün boyunca tecavüz edildi.

İğrenç olay, Y.Y.’nin evine gitmemesi üzerine ortaya çıktı. Küçük kızlarına ulaşamayan aile, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu ve arama kararı çıkarttı.

POLİSLERE HER ŞEYİ ANLATTI

Bunun üzerine Beykoz Emniyeti’nin aramaya başladığı Y.Y., tecavüzcüleri tarafından önceki gece Paşabahçe’ye bırakıldı. Bölgede devriye gezen polisler tarafından bulunan Y.Y., polislere başından geçenleri anlattı.

TUTUKLANDILAR

Küçük kızın ifadeleri doğrultusunda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Beykoz Adliyesi’ne sevk edilen zanlılardan aralarında C.Y., Y.E., G.Y., B.E., D.Y.'nin de bulunduğu 6'sı tutuklandı. Polis, 6 zanlıyı arıyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:17
  1. İstanbul
  2. Beykoz
  3. Taciz
  4. Tecavüz
  5. İğrenç olay

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