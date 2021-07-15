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Gündem Beykoz'da define ararken hastanelik oldular
Gündem

Beykoz'da define ararken hastanelik oldular

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 2 defineci, kullandıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 19:39:00 -
Beykoz'da define ararken hastanelik oldular

Beykoz'da ormanlık alanda define arayan 2 kişi, kullandıkları patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutşevketpaşa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çukur kazan definecilerin kullandıkları patlayıcı infilak etti.

Patlama sonucu 2 defineci yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından ambulansa taşınan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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