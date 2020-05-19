  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Albaraka Türk’ten müşterilerine kolaylık

Kakaolu ıslak kurabiyenin şerbeti nasıl olur? Browni kurabiye tarifi ve püf noktaları

100 çeşit yatak kumaşı üretiyor

‘Aşı olmadan piyasalar rahatlamaz’

Kuyumcular için “Hijyen ve Güvenlik Rehberi” hazırlandı
için kalan
Aktüel

Beykoz’da cinayet zanlısı tutuklandı

Beykoz’da yaşanan silahlı kavgada çıkan arbede sonucu Gül K.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:42:03 -
Beykoz’da cinayet zanlısı tutuklandı

Beykoz’da yaşanan silahlı kavgada çıkan arbede sonucu Gül K. (40) yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan katil zanlısı Şehmuz U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, Gül K., eşi Yılmaz K.’ye kendisinin Şehmuz U. tarafından rahatsız edildiğini söylemesi üzerine Yılmaz K., eşi Gül K. ve birkaç yakını ile birlikte ellerindeki pompalı tüfekle Şehmuz K.’nin yaşadığı evin önüne geldi. Bunu gören Şehmuz K., elindeki silahla dışarı çıktı ve etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Mermilerden bir tanesi iki çocuk annesi Gül K.’ye isabet etti. Yaşanan olayda ağır yaralanan Gül K., vatandaşlar tarafından özel bir araçla Beykoz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Gül K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Katil zanlısı Şehmuz U. polis tarafından gözaltına alınmıştı. Şehmuz U. ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı