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Ekonomi Beykoz’da 10 binlerce m² araziler icradan satılık
Ekonomi

Beykoz’da 10 binlerce m² araziler icradan satılık

Beykoz İcra Dairesi, üst gelir grubunun tercih ettiği Beykoz Polenezköy’deki 10 binlerce m² arazileri milyonluk bedelleriyle icradan satışa çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 13:54:00 -
Beykoz’da 10 binlerce m² araziler icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Beykoz İcra Dairesi; İstanbul İl, Beykoz İlçe, 58 Parsel, POLONEZKÖY Mahalle/Köy, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Polonezköy Mahallesi, 58 parsel sayılı 27.656 m² miktarlı Tarla vasıflı taşınmazı 11.060.000 TL’den, İstanbul İl, Beykoz İlçe, 57 Parsel, POLONEZKÖY Mahalle/Köy, Tarla ve Ahşap Ev Nolu Bağımsız Bölüm 57 parsel sayılı 39037m² miktarlı Tarla ve Ahşap Ev vasıflı taşınmazı ise 31.000.000 TL’den açık artırma usulü ile satışa sundu.

Taşınmazların ilk ihalesi 28/07/2021 günü saat 10:31 - 10:35 arası başlayacak olup ilk ihalede alıcı çıkmaması durunda ikinci ihale 26/08/2021 günü saat 10:31 - 10:35 arası Beykoz Vakfı - Yalıköy Mah. Ahmet Mithat Cd. 18/1 Beykoz/İstanbul adresinde ihale edilecek.

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