  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tavşanlı'da 6 apartman karantinaya alındı

Galatasaray'dan Seko Fofana sürprizi

Emre Belözoğlu yıldız ismi ikna etti! Fenerbahçe transferi bitirdi

Filip Novak Trabzonspor'dan ayrılacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Kabağın faydaları saymakla bitmiyor
için kalan
Aktüel

Beykoz Evde Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu

Yarışmanın birincisi, "İnsan Hali" adlı kısa filmiyle Ahmet Duvar olurken, Furkan Vural "Yarın" filmiyle ikinciliğe, Şebnem Aslanbay "Stayhome" filmiyle üçüncülüğe layık görüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 23:49:07 -
Beykoz Evde Kısa Film Yarışması'nda dereceye girenler belli oldu

İSTANBUL (AA) - Beykoz Belediyesi tarafından düzenlenen "Korona Günlerinde Evde Hayat" konulu Beykoz Evde Kısa Film Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Toplam 216 kişinin başvuru yaptığı yarışmada dereceye girenler, belediyenin Instagram hesabından yapılan canlı yayında jüri üyeleri Nazif Tunç ve Sinan Sertel tarafından açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "evde kal" çağrısına katılımı artırmak ve evde kalmayı özendirmek amacıyla başlatılan yarışmanın birincisi, "İnsan Hali" adlı kısa filmiyle Ahmet Duvar oldu.

Jürisinde Murat Pay'ın da yer aldığı yarışmada Furkan Vural "Yarın" filmiyle ikinciliğe, Şebnem Aslanbay "Stayhome" filmiyle üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışma sonucunda ödül olarak birinciye diz üstü bilgisayar, ikinciye fotoğraf makinası, üçüncüye ise tablet verileceği bildirildi.

Canlı yayına katılan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, başvuru yapılan filmlerden 97'sinin değerlendirilmeye hak kazandığını belirterek, "Önemli olan katılmaktı, var olmaktı, bu süreçte düşüncelerini filme aktarabilmekti. Bu da başarılmış. Biz bu 97 arkadaşımızla iletişime devam edeceğiz. Bu yapılan işler son derece önemli işler. Son iki ayın psikolojisini, duygusunu geleceğe aktaracak olan önemli şeyler. Önemli olan üretebilmek, bir düşünceyi ortaya koyabilmek. O düşünceyi ortaya koyduktan sonra bunun filme dönüştürülmesi daha kolay oluyor. O yaratıcı düşünceyi, bizden olanı, bu topraklardan olanı, farklı olanı yapıtları ortaya koyabilmek önemliydi." dedi.

Ayrıca yarışmaya katılan ve kura ile belirlenen 50 kişiye 3 aylık çevrim içi dizi-film platformu üyeliği, 50 kişiye de "Steam" hediye kartı hediye edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı