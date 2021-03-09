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Ekonomi Beykoz Belediyesi memur alımına gidiyor
Ekonomi

Beykoz Belediyesi memur alımına gidiyor

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere Veznedar, Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar İşletmeni kadrolarına açıktan atama yoluyla 18 personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 14:28:00 -
Beykoz Belediyesi memur alımına gidiyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre Adaylar, başvurularını 05 Nisan 2021 - 09 Nisan 2021 tarihleri arasında Saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) şahsen veya posta yoluyla;  Beykoz  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü  Gümüşsuyu  Mahallesi  Kelle  İbrahim  Caddesi  No:43  Beykoz/İSTANBUL adresine göndererek yapabilecekler.

Başvurulur  elektronik  ortamda  https://form.beykoz.bel.tr/basvuru  web  adresinden  veya  [email protected]  elektronik  posta  adresinden  de yapılabilecek.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Sözlü  sınav;  Beykoz  Belediye  Başkanlığı  ana  hizmet  binasında  30  Nisan  2021  günü  Saat  10:00  da  yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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