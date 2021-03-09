Beykoz Belediyesi memur alımına gidiyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre Adaylar, başvurularını 05 Nisan 2021 - 09 Nisan 2021 tarihleri arasında Saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) şahsen veya posta yoluyla; Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresine göndererek yapabilecekler.

Başvurulur elektronik ortamda https://form.beykoz.bel.tr/basvuru web adresinden veya [email protected] elektronik posta adresinden de yapılabilecek.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Sözlü sınav; Beykoz Belediye Başkanlığı ana hizmet binasında 30 Nisan 2021 günü Saat 10:00 da yapılacak.

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