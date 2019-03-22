Beykoz adayı Aydın, kadın elbisesini eline alıp esnafla pazarlık yaptı

Tokatköy’de belediye meclis üyesi adaylarıyla esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Ziyaret esnasında alışveriş yapan yaşlı bir kadının yanına giden Aydın’ın kadın elbisesini alıp esnafla pazarlık yapması renkli görüntüler oluşturdu.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne az bir zaman kala çalışmalarına daha da ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Tokatköy semtinde esnafı tek tek ziyaret etti. Semtin işlek caddesinde belediye meclis üyesi adayları ve partililerle vatandaşları gezen Aydın, onlarla tokalaşarak sorunlarını dinledi. Belediye meclis üyeleri adaylarını vatandaşlara tanıtan Aydın, Beykozlulara mikrofon uzatarak istek ve arzularını sordu. Vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra onlara yanıt veren Başkan adayı Aydın, ilçede gerçekleştirmek istediği projelerden bahsetti. Yaşlısından gencine, çocuğundan kadınına her kesim tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın’ın samimi tavırları vatandaşların memnun etti. Marketinden kahvehanesine, zücaciyesinden terzisine gezilmedik yer bırakmayan Başkan adayı Aydın, çocukları tek tek öperken yaşlı vatandaşlara da sımsıkı sarıldı.

Kadın elbisesini eline alıp esnafla pazarlık yaptı

Ziyaretler esnasında bir iş yerine uğrayan Başkan adayı Aydın, alışveriş yapan yaşlı bir kadını görünce hemen yanına gitti. Kadının baktığı elbiseyi eline alan Aydın, kadınla elbisenin boyutu hakkında konuştuktan sonra esnafla pazarlığa girişti. Fiyatı 40 lira olan elbiseyi 35 liraya düşürten Başkan adayı Aydın, ardından satın aldığı elbiseyi kadına hediye etti. Hediye karşısında memnuniyetini dile getiren Aydın, daha sonra bir markete girerek kendisine ikram edilen tatlıyı yedi. Tokalaşmadık el bırakmayan Başkan adayı Aydın saatler sonra semtten ayrıldı.