  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak
Ordu'da tepsi büyüklüğünde mantar bereketi!
TBMM Başkanı Şentop’tan, Babalar Günü mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Babalar Günü mesajı yayımladı
Ekonomi Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Ekonomi

Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Beykent Üniversitesi, ilanla duyurduğu Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 13:11:00 -
Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’den yapılan duyuruya göre başvurular 04.07.2021 tarihine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılabilecek.

Adres: Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No: 19   34396 Sarıyer, İstanbul

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi                       : 20.06.2021

Son Başvuru Tarihi                                : 04.07.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı   : 06.07.2021

Sınav Tarihi                                           : 08.07.2021

Nihai Değerlendirme Tarihi                  : 09.07.2021

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay