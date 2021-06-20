Beykent Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Beykent Üniversitesi, ilanla duyurduğu Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’den yapılan duyuruya göre başvurular 04.07.2021 tarihine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılabilecek.
Adres: Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No: 19 34396 Sarıyer, İstanbul
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi : 20.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 04.07.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 06.07.2021
Sınav Tarihi : 08.07.2021
Nihai Değerlendirme Tarihi : 09.07.2021
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