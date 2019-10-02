Beyin tümörü nedir, belirtileri nelerdir?

Beyin tümörü; insanların çoğu kez öğrenmekten bile çekindikleri, ciddi sonuçlara yol açabilen sağlık sorunları arasında sayılıyor. Peki ama beyin tümörü nedir? Beyin tümörünün belirtileri nelerdir? Kaç çeşit tümör vardır? İşte detaylar...

Günümüde beyin tümörü kendine has özel şikayet ve bulguları ile hastalar nörolojik branşlardaki hekimlere başvurmaktadır. Bu hekimlerin yaptığı; iyi bir öykü, nörolojik muayene ve ilgili görüntüleme yöntemleri (BT, MRG) ile kolaylıkla beyin tümörü teşhisi hızlı ve çabuk konulmaktadır.

Tümör, vücudumuzda olmaması gereken bir yerde oluşan bir doku ya da herhangi bir dokunun olması gereken yerde kontrolsüz büyümesi anlamına gelir. Bu tanıma göre vücudumuzda çok da fazla önemsemediğimiz yağ bezeleri ve et benleri de tümör kavramına girebilir. Ancak her tümör öldürücü olmasa da beyin tümörlerinde beyin dokusunun istisnai bir durumu vardır. İyi huylu tümörler de beyin kafatası içinde kapalı bir odada yer aldığından öldürücü olabiliyor. Bu nedenle beyin tümörlerinin tümü öldürücü olmasa da mutlaka kontrol altında tutulmalı ve doğru müdahale edilmedir.

Beyin tümörü belirtileri nelerdir?

Baş ağrısı (özellikle geceleri olan baş ağrısı)

Bulantı, kusma, çiftgörme, bulanık görme

Bayılma (sara nöbetleri)

Denge ve yürüme bozuklukları

Kollarda ve bacaklarda hissizlik, karıncalanma veya güç kaybı

Unutkanlık, kişilik bozuklukları, konuşma bozuklukları

Beyin tümörü nasıl teşhis edilir?

Günümüzde beyin tümörü teşhisi çok kolay ve çabuk konulmaktadır.

Tümör çeşitleri nelerdir?

1 - Birincil (primer) beyin tümörü

İyi huylu beyin tümörü

Kötü huylu beyin tümörü

2- İkincil (sekonder) beyin tümörü