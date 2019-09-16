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Beyin kanaması geçirdi, 8 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Mersin’de, beyin kanaması geçiren Perihan Göçtü, VM Medical Park Mersin Hastanesinde toplam 8 saatlik iki cerrahi operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:28
Beyin kanaması geçirdi, 8 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Mersin’de, beyin kanaması geçiren Perihan Göçtü, VM Medical Park Mersin Hastanesinde toplam 8 saatlik iki cerrahi operasyonun ardından sağlığına kavuştu.


Mersin’de yaşayan 57 yaşındaki Perihan Göçtü, bilinç kaybı, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye başvurdu. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Göçtü, hemen VM Medical Park Mersin Hastanesine sevk edildi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Rıdvan Açıkalın, Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Altan Yıldız ile birlikte hastaya 20 gün arayla iki aşamalı cerrahi işlem uyguladı. Perihan Göçtü, toplamda 8 saat süren iki cerrahi operasyonla sağlığına kavuştu.


Yaşadıklarını anlatan Göçtü, yapılan son operasyon öncesi hiç kimseyi tanımadığını belirterek, “20 gün kimseyi tanımadım ve göremedim. Gözümün önünde beyaz bir perde vardı sanki. Konuşuyordum ama hiç kimseyi tanımıyordum. Hocalarımız sayesinde başarılı ameliyatlar geçirdim. Sağlıklı bir şekilde taburcu oldum” dedi.



“Ameliyattan birkaç gün sonra birlikte kahve içtik”


Perihan Göçtü’nün tedavisi konusunda bilgiler veren Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Açıkalın ise “Hasta beyin kanaması şikayetleriyle yoğun bakıma yatırıldı. Detaylı bir anjiyografi işlemi yapıldı. Anjiyografide damar problemi olduğu tespit edildi. İki aşamalı bir işlem gerçekleşti. İlk aşamada Prof. Dr. Altan Yıldız, kasıktan girerek belli başlı ana damarlara kısmi tıkama yaptı. Embolizasyon yapılan damarların etrafından dönerek anormal olan doku yapısını normal dokudan ilişkisini keserek ortadan tamamen kaldırdık. Ameliyat 2 aşamalı olduğu için ilk aşama 4 saat ikinci aşama 4 saat sürdü. Ameliyat olduktan sonra Perihan Hanımın kendine olan inancı sayesinde iyileşmesi çabuk oldu. Birkaç gün sonrasında birlikte kahve içiyorduk” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:28
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