Beyin iltihabı salgını sonucu 136 çocuk öldü

Hindistan basınındaki haberlere göre, ensefalit (beyin iltihabı) salgınında 1 Haziran'dan bu yana 136 çocuk yaşamını yitirdi.

Doktorlarca henüz hastalığın sebebi belirlenemezken, söz konusu salgında ay başından şimdiye dek 626'dan fazla vaka tespit edildi.

Liçi meyvesinden şüpheleniliyor

Sağlık ekipleri, erken teşhis yapmak için kapı kapı dolaşarak incelemelerde bulundu.

Uzmanlar,Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden Bihar'da görülen salgına, olgunlaşmamış liçi meyvesinin tüketilmesiyle bulaşan bir virüsün sebep olduğunu iddia etti.

Özellikle çocukları yoğun etkileyen bu rahatsızlık, beyinde ödem oluşumuyla kusma ve yüksek ateş gibi şikayetlere yol açıyor.

Daha çok genç yaştaki yetersiz beslenen kişilerde rastlanan, ateş ve baş ağrısı gibi semptomlarla başlayan ensefalit vakalarına benzer belirtilerin görüldüğü 2012 yılında 40'tan fazla çocuk yaşamını yitirmişti.