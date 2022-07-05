Beyazlaşan saçlarınıza bu karışımla veda edin!

Son zamanlarda, gri saçlı olmak moda oldu, ancak yine de bazı insanlar platin renkli saç sahibi olmak istemiyor ve saçlarının asıl tonunu doğal yollarla nasıl koruyacaklarını bilemiyorlar. Bu yazımızda, sizlere boya ya da kimyasal değdirmeden, uzun süre saçınızın rengini nasıl koruyabileceğiniz hakkında bazı ipuçları vereceğiz.

Saçlar Neden Beyazlar?

Genetik faktörler, yetersiz beslenme, hormonel dalgalanmalar, sigara içme alışkanlığı ve stres gibi nedenlerden, saçlarda beyazlamalar başlar. (Beyaz saçı eski rengine döndürmek için doğal yöntemler) isimli bu makalemizde, evdeki malzemelerle yapabileceğiniz, beyaz saçlara çözüm olabilecek tariflere yer verdik.

Prof. Dr. Ahmet Maranki beyazlamış saçlara doğal çözüm tarifi

1. Yöntem:

4 su bardağı suyu kaynatılıp, 5 adet cevizin kurutulmuş yeşil kabuğu içine atılır ve su 5 dakika kaynatılır. Ocaktan alınıp suyun ısısının biraz düşmesi beklenir. Elde edilen bu ceviz kabuğu suyu ile saçlar her gün saç diplerine masaj yapılarak yıkanır. Yeşil ceviz kabuğu suyu saçta kalır, saç durulanmaz. 21 gün boyunca bu uygulamaya devam edilir.

2. Yöntem:

1 tatlı kaşığı alkali suya 3 tatlı kaşığı ceviz yağı, yarım tatlı kaşığı kadar kristal tuz konup tüm malzemeler eriyene kadar karıştırılır. Karışım saç diplerine masajla yedirilir. 1-3 saat saçta bekletilip saçlar yıkanır. Fakat yıkama sırasında şampuan değil sabun kullanmak gerekir. Son durulama suyu olarak ise elma sirkeli su kullanılır.

Hindistan cevizi yağı ve limon suyu:

Hindistan cevizi yağı, saçlar için çok faydalı, muhteşem bir yağdır. Saçı nemlendirir, saçların uzamasına yardımcı olur, saç derisindeki enfeksiyonlarla savaşır ve saça parlaklık katar. Uzun bir süre için kullanıldığında, antioksidan dolu yapısıyla saçtaki beyazları giderip, beyaz saçın eski rengine dönmesini sağlar.

Saçınızın uzunluğuna ve gürlüğüne göre, birkaç yemek kaşığı organik Hindistan cevizi yağı ile 3 tatlı kaşığı limon suyunu güzelce karıştırın. Bu karışımı saç diplerine ve saçlara masaj yaparak uygulayın. En az 1 saat saçınızda kalsın. Ardından saçlarınızı yıkayın, şampuanlayın ve durulayın. Haftada 1 kez bu saç maskesine devam edin.

Biberiye ve Adaçayı:

Biberiye ve adaçayı, beyaz saçların koyulaştırılmasında çok etkili bitkilerdir. Yarım su bardağı kurutulmuş biberiye ve yarım su bardağı kurutulmuş adaçayı bitkisini 2 su bardağı suya koyup kaynatın. Ocaktan alıp birkaç saat dinlenmeye bırakın. Suyu süzün. Banyodan çıkmadan en son bu su ile saçları yıkayın. 15-20 dk saçlarda bekletip su ile durulayın. Haftada bir kez bu yöntemi uygulamaya devam edin.

Bektaşi üzümü:

Bektaşi üzümlerini sizlere görülmeye değer sonuçlar verecek ince bir maske yapımında kullanıyoruz. Bu üzümü yumurtayı, bir yemek kaşığı okaliptus yağı ve limon suyuyla karıştırın. Kafa derinize sürdükten bir saat sonra yıkayın.

Soğan suyu:

Bu suyu direk olarak saç derinize uygulayın, bir saat bekletip, bir miktar suyla temizleyin. Ayrıca şampuanınıza biraz soğan parçası eklerseniz faydasınız göreceksiniz.

Şimdi sizler de saçınıza bu kolay ipuçlarıyla bakmaya başlayın, etkisini kısa sürede göreceksiniz!