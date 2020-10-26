  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Beyazıt’ta CharlIe Hebdo’ya protesto
Gündem

Beyazıt’ta CharlIe Hebdo’ya protesto

Beyazıt Meydanı’nda toplanan Mü’minler, Fransa’da yeniden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerin yayımlanmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 22:35:00 -
Beyazıt’ta CharlIe Hebdo’ya protesto

Çeşitli dernek ve platform üyeleri Beyazıt Meydanı’nda bir araya gelerek tekbir getirip hakaret içeren karikatürlerin yayımlanması aleyhine slogan attı. Grup adına konuşan Hasret Yıldırım, 2015 yılında Charlie Hebdo Dergisi tarafından yayımlanan iğrenç karikatürün Fransa’da yükselen İslam nefreti nedeniyle yeniden gündeme geldiğini kaydetti. Affedilemez karikatürün devlet desteğiyle gökdelenlere yansıtıldığını belirten Yıldırım, “Bu da İslamofobik eylemlerin artışına yol açmaktadır. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz üzerinden İslam’a yapılan saldırıları hayretle temaşa etmekteyiz” diye konuştu. Bir süre slogan atan gruptakiler daha sonra dağıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li Gürsel Tekin CHP'deki gerçeği açıkladı
Siyaset

CHP'li Gürsel Tekin CHP'deki gerçeği açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yapılan anketlerde CHP'nin oy kaybı yaşadığı gerçeğini açıklayarak “Çalışmıyorsak, yorulmuyorsak seç..
Kritik toplantının ardından Fatih Terim'den açıklama
Spor

Kritik toplantının ardından Fatih Terim'den açıklama

Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Toplantının ardından Fatih Terim, "Her şey yolunda" paylaşımında bulu..
'Altın rekor kırdı ama...' Yatırımcılar dikkat!
Ekonomi

'Altın rekor kırdı ama...' Yatırımcılar dikkat!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcısına gümüş için önemli tavsiyelerde bulundu.

Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay