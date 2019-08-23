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Beyazgül’den Şanlıurfa gençliğine davet

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 23-26 Ağustos tarihlerinde Muş’un Malazgit, Bitlis’in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak olanŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfalı gençleri de davet etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:52
Beyazgül’den Şanlıurfa gençliğine davet

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 23-26 Ağustos tarihlerinde Muş’un Malazgit, Bitlis’in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinliklere katılacak olanŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfalı gençleri de davet etti.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin AK Parti Şanlıurfa Gençlik Kolları ile birlikte organize ettiği 18-35 yaş arası Gençlik Futbol Turnuvası öncesinde gençlerle bir araya gelen Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç ile birlikte yaptığı açıklamada Şanlıurfa gençliğini 23-26 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek "Ahlat ve Malazgirt Anadolu’nu Fethi 1071 Anma" Törenleri’ne davet etti.



“Bu topraklarda şahadeti göze alırsanız sağ kalırsınız”


Anadolu topraklarının dünya açısından önemine değinen Beyazgül, "Anadolu topraklarına 1071 yılında Komutan Alparslan öncülüğünde girilmiştir. Komutan Alparslan Anadolu topraklarına girmek istediğinde kefenini başına sarık olarak takıp girmiştir. Bizlere bu hareketiyle şunu anlatmak istiyor, bu topraklarda güçlü olur ve şahadeti göze alırsanız sağ kalırsınız bu nedenle Malazgirt Zaferi bizler için çok önemlidir. Bu değeri gençlerimize anlatmalı hissettirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla düzenlenecek olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine tüm Şanlıurfa gençliğini davet ediyorum. Bizlerin üzerinde yaşadığı Anadolu toprakları dünyanın en kıymetli topraklarıdır. 3 tarafı denizlerle çevrili, Fırat ve Dicle nehirlerine ev sahipliği yapan, kültürel anlamda dünyanın en zengin topraklarıdır. Üstünde yaşadığımız topraklarda güçlü olmamız gerektiğini biliyoruz. Gençlerimizi de bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Anadolu topraklarında yaşayan tüm insanlarımız ile bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız birlikte büyük Türkiye olacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:52
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