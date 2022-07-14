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Dünya Beyaz Saray'ın bütçe açığı 89 milyar dolar
Dünya

Beyaz Saray'ın bütçe açığı 89 milyar dolar

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayınladı. Rapora göre, 2022 mali yılının Haziran ayında federal hükümetin bütçe açığı 89 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 03:54:00 -
Beyaz Saray'ın bütçe açığı 89 milyar dolar

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 174 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, haziranda geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 49'luk azalış gösterdi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin Haziranda 76,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Ülkede 2022 mali yılının dokuzuncu ayı olan Haziran itibarıyla toplam bütçe açığı 515 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 2,2 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.

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