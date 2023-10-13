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Dünya Beyaz Saray'dan Türkiye'ye akılalmaz suçlama
Dünya

Beyaz Saray'dan Türkiye'ye akılalmaz suçlama

Yeniakit Publisher
2023-10-13 09:38:00 -
Beyaz Saray'dan Türkiye'ye akılalmaz suçlama

Beyaz Saray'dan yapılan skandal açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının, ABD'nin güvenliğini tehdit ettiği savunuldu.

Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava uçağı Suriye'nin Haseke bölgesi yakınlarında ABD F-16 savaş uçakları tarafından düşürülmüştü.

Pentagon, SİHA'nın bölgedeki Amerikan askerlerinin bulunduğu üsse 1 km kadar yaklaştığını açıklamıştı.

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesine konulan 12 Ekim 2023 tarihli açıklamada, "Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri eylemleri IŞİD'i yenilgiye uğratma mücadelesini baltalamakta, sivilleri ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atmakta ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği ve dış politikası için olağanüstü bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir" denildi.

Açıklamada 14 Ekim 2019 tarihinde ABD Başkanı'nın Suriye'deki durum nedeniyle ulusal bir acil durum ilan ettiği anımsatıldı ve mevcut gelişmeler ışığında bu acil durumun 14 Ekim 2023 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle uzatıldığı duyuruldu.

Türkiye, ABD ordusunun Suriye'den çekilmesi ve özellikle PKK uzantısı olarak gördüğü Kürt güçlere silah desteğini sonlandırması için uzun yıllardır bastırıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye hava sahası içerisinde Türkiye'ye ait bir silahlı insansız hava aracının (SİHA), ABD F-16 savaş uçakları tarafından düşürülmesini "meşru müdafaa" olarak değerlendirmişti.

Kaynak: Euronews

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Senin bulunduğun her yerde insanlar güvenliğini sorguluyor…Çünkü bastığın her yerde :Yangı gözyaşı ateş ve çinayetler var..Gittiğin nereye mutluluk götürdün ? Tarihin boyunca. Katil ve canavar Amerikalı…
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