Beyaz Saray'dan katledilen muhabir için soruşturma çağrısı

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında Chicago ziyaretine eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Al Jazeera Muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin Jean-Pierre, "Al Jaazeera muhabiri ve Amerikan vatandaşı Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz ve ailesine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ölümüne yol açan olayların ortaya çıkarılması için esaslı bir soruşturma çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, basına yönelik saldırıların soruşturulması ve bunun suçlularından hesap sorulmasının önemine işaret ederek, ABD'nin basın mensuplarının korkmadan işlerini yapmalarını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Söz konusu olayın Biden'ın gelecek ay İsrail'e yapacağı iddia edilen ziyareti etkileyip etkilemeyeceğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "Bu konuda şu anda verecek bir bilgi yok." dedi.

İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vuruldu

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle başından ağır yaralanmıştı.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sumudi'nin durumunun stabil olduğu bildirilmişti.