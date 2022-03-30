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Dünya Beyaz Saray'dan diyalog açıklaması: Biden Putin'le görüşebilir
Dünya

Beyaz Saray'dan diyalog açıklaması: Biden Putin'le görüşebilir

Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'da gerilimin düşürülmesi ve diplomasinin önem kazanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 12:23:00 -
Beyaz Saray'dan diyalog açıklaması: Biden Putin'le görüşebilir

Bedingfield, “Başkan Biden, Rusya'dan somut bir gerilim azalması ve diplomasiye net, gerçek bir bağlılık olması gerektiği konusunda çok net” derken, Putin ile Biden arasında bir görüşmenin ancak Ukrayna'da önemli bir gerilim azalmasından sonra mümkün olabileceğini söyledi.

"Başkan Biden ile Başkan Putin arasında bir görüşme için çok net olduğumuzu söylemek dışında önkoşullar koymayacağım” diyen Bedingfield, "Joe Biden, Başkan Putin ile tekrar görüşmeye veya onunla konuşmaya istekli olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü Biden, Putin ile yeni bir kişisel görüşmenin mümkün olduğunu söylemiş, bu tür görüşmeler için beklentilerin gündemlerine bağlı olacağını da sözlerine eklemişti.

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