Beyaz Saray'da Obama'ya yoğun ilgi! Yalnız kalan Biden'ın tuhaf anları şaşkına çevirdi

ABD eski Başkanı Barack Obama, "Obamacare" olarak bilinen ve düşük gelirli kişilere sağlık sigortası imkanı sunan sağlık sigortası reformunun imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle 5 yıl aranın ardından Beyaz Saray'a geldi. Yıllar sonra Beyaz Saray'a gelen Obama büyük ilgi toplarken, ABD Başkanı Joe Biden yapayalnız kaldı.

Biden'ın yalnız kaldığı görüntülerde yaptığı tuhaf hareketler ise şaşkına çevirdi.

Öte yandan Obama'nın konuşması esnasında yaptığı espriler ve 2009-2017 yıllarında kendisinin başkan yardımcısı olan Biden'a takılması da salondakileri güldürdü.

Obama'dan Biden'a 'başkan yardımcısı' şakası

Obama'nın konuşmasının başında Biden'a "Sayın Başkan Yardımcısı Biden" diye hitap etmesi katılımcıları kahkahaya boğarken, Obama da "Tabii ki bu şakaydı." diyerek sözlerine açıklık getirdi.

Biden ise konuşmasında Obama'ya "Bugün yemek yedik, oturma düzeni konusunda kafamız karıştı." esprisiyle karşılık verdi.