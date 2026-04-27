Mide bulandıran suçlama! Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe bakın neden tutuklandı Türkiye teknoloji devriminde vites yükseltti! Bürokrasiye son dijital dünyaya tam yol! GKRY lideri Hristodulidis: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AB Zirvesi’ne davet ettik, reddetti Eşi başörtülüler cumhurbaşkanı olamazmış! Demokrasiye kurşunun 19. Yılı Bakan Şimşek: Türkiye ticaret ve finans merkezi olacak Sosyal medya ikiye bölündü! Murat Boz’un çok tartışılan gülistan şarkısı Aziz İhsan Aktaş davasında şok rüşvet ve ihale itirafı: Belediyenin içindeki kokuşmuş yapıyı... Sivil Siyasetin Zaferi: 27 Nisan E-Muhtırasına Karşı Tarihi Direnişin Yıl Dönümü Türk demokrasi tarihinin kara lekesi! 27 Nisan "e-muhtıra"sı Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur!
Beyaz Saray'da İran alarmı! Trump, İngiltere Kralı ile görüşmeden önce dünyaya seslenecek!

Cem Kaya Giriş Tarihi:
Beyaz Saray'da İran alarmı! Trump, İngiltere Kralı ile görüşmeden önce dünyaya seslenecek!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıyan flaş bir gelişmeyi duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın bu sabah ulusal güvenlik ekibini acil koduyla topladığını açıklayan Leavitt, gündemin tamamen İran olduğunu belirtti. Dünyanın kilitlendiği toplantıdan çıkacak olası hamleler merakla beklenirken, Beyaz Saray'dan "kırmızı çizgiler" konusunda Tahran'a çok sert bir mesaj gönderildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın bugün İran gündemiyle ulusal güvenlik ekibini topladığını açıkladı.

ABD'li Sözcü, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin son durumu değerlendirdi.

Leavitt, bugün Trump'ın ulusal güvenlik ekibini toplayarak İran'la ilgili güncel durumu ele aldığını ancak toplantıda konuşulanlar ve görüşmeden çıkacak olası sonuçlar konusunda Trump'tan önce bir açıklama yapmayacağını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü, İran'ın "Önce Hürmüz Boğazı konusunu halledelim, nükleer müzakereleri sonraya bırakalım." şeklinde bir öneriyi ABD'ye yaptığı yönündeki haberlerle ilgili, "Vurgulamak istediğim nokta, Başkan'ın İran'a ilişkin kırmızı çizgilerini sadece Amerikan halkına değil, herkese açık bir şekilde ifade ettik. Bu konuyu değerlendirdiklerini söyleyemem. Sadece bu sabah bir görüşme yapıldığını belirtmek isterim." dedi.

 

ABD'nin İran konusundaki kırmızı çizgilerinin çok açık olduğunu ve Tahran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Leavitt, bu husustaki güncel açıklamayı bizzat Trump'ın yapabileceğini dile getirdi.

Leavitt ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların ABD ordusu tarafından temizlenmeye başlanması konusundaki soruyu da Pentagon'a yönlendirdi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ı bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak olan ABD Başkanı Trump'ın, bu görüşme öncesinde İran'la ilgili açıklama yapabileceği belirtiliyor.

İran’dan ABD’ye üç aşamalı müzakere teklifi
İran’dan ABD’ye üç aşamalı müzakere teklifi

Gündem

İran’dan ABD’ye üç aşamalı müzakere teklifi

Mide bulandıran suçlama! Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe bakın neden tutuklandı
Mide bulandıran suçlama! Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe bakın neden tutuklandı

Gündem

Mide bulandıran suçlama! Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe bakın neden tutuklandı

İran'dan normalleşme adımları! Bazı ülkelere uçak seferleri yeniden başladı
İran'dan normalleşme adımları! Bazı ülkelere uçak seferleri yeniden başladı

Dünya

İran'dan normalleşme adımları! Bazı ülkelere uçak seferleri yeniden başladı

Bahreyn'den İran destekçilerine ağır fatura! Bahreyn hükümeti vatandaşlık iptaliyle cezayı kesti!
Bahreyn'den İran destekçilerine ağır fatura! Bahreyn hükümeti vatandaşlık iptaliyle cezayı kesti!

Gündem

Bahreyn'den İran destekçilerine ağır fatura! Bahreyn hükümeti vatandaşlık iptaliyle cezayı kesti!

INGILRWRE AMERIKA SIYONIST SAPIK TEROR ORGUTUNUN KULYCKA MAKINASIDIR SIMDI SAPIK SIYONISTLERXDAHA FAZLASINI ISTIYOR TRUMPH I INGILUZ KRALIYETIJI DE EPSTEIN+ SUIKAST VS ILE SANTAJ ILE KABUSLARI OLDU....

Trump a suikast tiyatrisPu siyojist/evanjelik mosaad-cia ortakn operasyonudur... 7 EKIM KANLI SOYKIRUMCI SALDIRILARI YAPAN ISRAILE BATILI KATIL ISBIRLIKCI DEVLET YONETICILERI ZIYARET SIRASINA GIRMUSTI... BUNLARDAN BIRINDE ALMANYA BASBBAKANI OKAF SHOULZ U "YINE HAMAS SALDIRIYOR TIYATROSUYLA SIRENLER CALQRAK HAVAALANINDA YUZUSTU YERE YATMAK ZORUNDA BIRAKMISLAR VE COK EGLENMISLERDI BU SAPIK SIYONISTLER!!!!!!!!!
