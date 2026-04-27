Mide bulandıran suçlama! Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe bakın neden tutuklandı
Et restoranı zinciri işleten ve "salt bae" olarak tanınan Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe akılalmaz bir suçlamayla tutuklandı.
Gelişmeyi duyuran gazeteci Ceylan Sever, "Ünlü et restoranı sahibi Nusret’in sahibi Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'çocuğun fuhşuna aracılık etme' suçundan tutuklandı" açıklamasında bulundu.
Özgür Gökçe ayrıca ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda da gözaltına alınmıştı.