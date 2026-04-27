Mustafa Şentop, öğrencilerle bir araya geldi.

TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop "Yıkılan Dünyanın Yeniden İnşası" temasıyla düzenlenen Kadıköy Düşünce Çalıştayı'na kaldı.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Şentop sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yıkılan Dünyanın Yeniden İnşası" temasıyla düzenlenen Kadıköy Düşünce Çalıştayı'nda kıymetli gençlerimizle bir araya geldik.

Küresel krizlerin ve dönüşümlerin eşiğinde, dünyayı yeniden inşa edecek olan güç; adaleti, bilgiyi ve medeniyet değerlerimizi merkeze alan bir tefekkür dünyasıdır.

Gençlerimize hatırlattım: Düşünmek bir bilgi yığını değil, bir cesaret işidir. Yalnız kalma cesareti, yanılma cesareti, çoğunluğa ters düşme cesareti. Tarihte hiçbir medeniyet çoğunluğun konformizmiyle yükselmedi; daima bu cesareti taşıyan bir azınlığın öncü gayretiyle ayağa kalktı.

Bu çağın en büyük zihinsel sömürge usulü, dikkati düşüncenin yerine koymasıdır. Gençlerimizin bu sömürüye karşı bir tefekkür adabı geliştirmesi, en hayatî meselemizdir.

Çalıştayı derinlikli bir çalışma ile hazırlayan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve tüm katılan öğrencilere teşekkür ederim.