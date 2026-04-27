Sivil Siyasetin Zaferi: 27 Nisan E-Muhtırasına Karşı Tarihi Direnişin Yıl Dönümü

Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle yüksek bir siyasi gerilimin içindeydi.

Vesayetin Son Çırpınışları: 2007 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Görev süresi dolmak üzere olan Ahmet Necdet Sezer’in yerine kimin seçileceği tartışılırken, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti’nin aday belirleme süreci vesayet odaklarını harekete geçirdi. 27 Nisan günü yapılan ilk tur oylamanın hemen ardından, gece yarısı Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan bildiri, Türk siyasetinde "e-muhtıra" olarak anılacak yeni bir dönemi başlattı.

"Genelkurmay Başbakanlığa Bağlı Bir Kurumdur"

Askeri odakların sivil siyasete yön verme çabasına, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetten daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yanıt geldi. Hükümet sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı’nın Başbakanlığa bağlı bir kurum olduğu ve hükümete karşı bir ifade kullanmasının demokratik hukuk devletinde kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönemde ordu ve sivil irade arasındaki çizgiyi şu sözlerle net bir şekilde çizmişti:

“Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti içerisinde ordunun görevi anayasamızda belirlenmiştir. Ve bu görev tanımı içerisinde, yerinde görevini yapar. Ve direkt olarak da Genelkurmay bana bağlıdır. Yani ordu sadece bir kurumdur.”

Vesayet Rejimine Ağır Darbe

Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanat’ın yıllar sonra kendisinin kaleme aldığını itiraf ettiği bu bildiri, hükümetin dik duruşu sayesinde amacına ulaşamadı. 2011 yılında askeri vesayetin sembollerinden biri olan bu metin, Genelkurmay'ın internet sitesinden tamamen kaldırıldı.

27 Nisan’da sergilenen bu demokratik direniş, Türkiye’de "müdahaleler devrini" kapatan en önemli adımlardan biri oldu. Bugün, sivil iradenin üstünlüğünün tescillendiği ve vesayetin en büyük yaralarından birini aldığı bu tarihi günün yıl dönümünde, demokrasinin önemi bir kez daha hatırlanıyor.