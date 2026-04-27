  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
27 Nisan 1981: Mehmet Seyfettin Özege'nin vefatı (Bibliyografya Uzmanı) ABD Başkanı Donald Trump: Ben tecavüzcü değilim New York Belediye Başkanı Mamdani'ye 1915 olayları tepkisi Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti Netanyahu'ya karşı dev ittifak:Eski başbakanlar Netanyahu'yu devirmek için partilerini birleştirdi! 26 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir ABD'deki saldırı sonrası gözler ziyaretteydi! Buckingham Sarayı’ndan Kral Charles açıklaması Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu: Washington'daki saldırı sonrası liderler görüştü!
Sivil Siyasetin Zaferi: 27 Nisan E-Muhtırasına Karşı Tarihi Direnişin Yıl Dönümü
Gündem

Sivil Siyasetin Zaferi: 27 Nisan E-Muhtırasına Karşı Tarihi Direnişin Yıl Dönümü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Türk siyasi tarihinin en kritik eşiklerinden biri olan 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden yıllar geçti. Milli iradeye yönelik bu müdahale girişimi, hükümetin kararlı duruşuyla demokrasi tarihine "sivil siyasetin zaferi" olarak kaydedildi.

Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle yüksek bir siyasi gerilimin içindeydi.

Vesayetin Son Çırpınışları: 2007 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri

Görev süresi dolmak üzere olan Ahmet Necdet Sezer’in yerine kimin seçileceği tartışılırken, meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti’nin aday belirleme süreci vesayet odaklarını harekete geçirdi. 27 Nisan günü yapılan ilk tur oylamanın hemen ardından, gece yarısı Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan bildiri, Türk siyasetinde "e-muhtıra" olarak anılacak yeni bir dönemi başlattı.

"Genelkurmay Başbakanlığa Bağlı Bir Kurumdur"

Askeri odakların sivil siyasete yön verme çabasına, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetten daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yanıt geldi. Hükümet sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı’nın Başbakanlığa bağlı bir kurum olduğu ve hükümete karşı bir ifade kullanmasının demokratik hukuk devletinde kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o dönemde ordu ve sivil irade arasındaki çizgiyi şu sözlerle net bir şekilde çizmişti:

“Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti içerisinde ordunun görevi anayasamızda belirlenmiştir. Ve bu görev tanımı içerisinde, yerinde görevini yapar. Ve direkt olarak da Genelkurmay bana bağlıdır. Yani ordu sadece bir kurumdur.”

Vesayet Rejimine Ağır Darbe

Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanat’ın yıllar sonra kendisinin kaleme aldığını itiraf ettiği bu bildiri, hükümetin dik duruşu sayesinde amacına ulaşamadı. 2011 yılında askeri vesayetin sembollerinden biri olan bu metin, Genelkurmay'ın internet sitesinden tamamen kaldırıldı.

27 Nisan’da sergilenen bu demokratik direniş, Türkiye’de "müdahaleler devrini" kapatan en önemli adımlardan biri oldu. Bugün, sivil iradenin üstünlüğünün tescillendiği ve vesayetin en büyük yaralarından birini aldığı bu tarihi günün yıl dönümünde, demokrasinin önemi bir kez daha hatırlanıyor.

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi! 27 Nisan "e-muhtıra"sı
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi! 27 Nisan "e-muhtıra"sı

Gündem

Türk demokrasi tarihinin kara lekesi! 27 Nisan "e-muhtıra"sı

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tek

ülkemiz artık dönme siyonist yahudilerden temizlendi az kaldı tabi bu ülkenin asıl saqhipleri müslümanlar olarak daha dirayetli ve cesur olmalıyız

Hayro

Kuzey Irak a operasyon ayağına turistik gezi yapan paşa ! (Tereyağından kıl çeker gibi operasyonu başardık.) Demişti ! İçraat sıfır ama : Yazdığı bir nisan kararıylada ülkeye attığı kazık ! Hundaı fabrikasının Türkiyeye yatırım yapmasını engellemişti ! Hatırladığım kadarıyla bu adamdan sonrakilerin pek ülkeye zararları dokunmadı !
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23