Vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu! Gözaltılar var Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının “İçinden Geçeceğim” demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı Yaşlanmak tarihe mi karışıyor? Putin’den 26 milyar dolarlık "Ölümsüzlük" iksiri Türkiye güne büyük operasyonla uyandı! Tamı tamına 123 milyon Kerkük’te freni boşalan tır dehşeti: 37 aracı biçerek altına aldı! 7 ölü, 23 yaralı İran’dan ABD’ye üç aşamalı müzakere teklifi Saldırının altından Epstein çıktı! Saldırgan: "Pedofili ve hainlerin suçuna ortak olmayacağım" Trump’tan şok Epstein çıkışı: "Kimseye tecavüz etmedim O işler sizin arkadaşlarınızın işi" 27 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 27 Nisan 1981: Mehmet Seyfettin Özege'nin vefatı (Bibliyografya Uzmanı)
GKRY lideri Hristodulidis: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AB Zirvesi'ne davet ettik, reddetti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, 23-24 Nisan’da Güney Kıbrıs’ta düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Liderler Zirvesi için Recep Tayyip Erdoğan’ı davet ettiklerini, ancak reddedildiklerini açıkladı.

Yunanistan merkezli SKAI TV’ye konuşan Hristodulidis, GKRY’nin yaklaşan AB Dönem Başkanlığı’nı “Ankara ile aradaki boşluğu kapatma” amacıyla kullanmak istediğini belirtti. Ancak Türk yetkililerin, adada düzenlenen üst düzey toplantılara katılım konusunda mesafeli durduğunu ifade etti.

Hristodulidis, Türkiye’ye iletilen davetin yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımını kapsamadığını, aynı zamanda Hakan Fidan’ın dışişleri bakanlarının “Gymnich” toplantısına veya Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı düzeyinde Genel İşler Konseyi’ne katılımını da içerdiğini söyledi.

“Amacımız elbette reddedilmek değil, olumlu gelişmeler çıkarmaktı” diyen Hristodulidis, “Ancak bize ulaşan mesajın olumlu olmadığını gördük” ifadelerini kullandı.

ARABULUCULARI DEVREYE SOKTULAR

Habere göre, Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan bazı AB üyesi ülkeler de davet sürecine dahil edildi. Bu girişimle, resmi davet öncesinde Ankara’nın tutumunun ölçülmesi ve olası bir ret yanıtının kamuoyu önünde diplomatik krize dönüşmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Zirve öncesinde Ursula von der Leyen’in Avrupa’nın Türkiye, Rusya ve Çin etkisine girmesini istemediklerini açıklayarak Türkiye’nin “Avrupa kıtasındaki etkilerinin sınırlandırılması” yönünde yaptığı konuşma hem Türkiye’nin Avrupa için önemini idrak eden ülkeler hem de  Türkiye tarafından sert bir dille kınanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sürpriz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sürpriz

Emine Erdoğan'dan ailelere önemli uyarı
Emine Erdoğan'dan ailelere önemli uyarı

Gündem

Emine Erdoğan'dan ailelere önemli uyarı

Nerden Baksan Tutarsızlık, Nerden Baksan Ahmakça! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehtere Sırt Çeviren CHP'ye Sert Tepki
Nerden Baksan Tutarsızlık, Nerden Baksan Ahmakça! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehtere Sırt Çeviren CHP'ye Sert Tepki

Gündem

Nerden Baksan Tutarsızlık, Nerden Baksan Ahmakça! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehtere Sırt Çeviren CHP'ye Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a silahlı saldırı girişimini kınadı: Bizler için sevindiricidir!

Emine Erdoğan'dan ailelere kritik çağrı: "Çocuklarınızı kendi kahramanlarımıza emanet edin!
Emine Erdoğan'dan ailelere kritik çağrı: "Çocuklarınızı kendi kahramanlarımıza emanet edin!

Yerel

Emine Erdoğan'dan ailelere kritik çağrı: "Çocuklarınızı kendi kahramanlarımıza emanet edin!

 

Ali Dinar

Bu bir siyasi liderden ileri Devlet adamı liderliği. Rabbim uzun ömür afiyet sıhhat versin. Uzun Adam Dünyanın 5 den büyük oldugunu gösteriyor isbatlıyor.

Abdullah Biri

Cumhurbaşkanı AYNI ANDA CUMHURİYET HÜKÜMETİNİN GELMİŞ GECMİŞ LERİN İÇİNDE DEVLET ADAMI, RECEP TAYİP ERDOGAN
