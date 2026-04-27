GKRY lideri Hristodulidis: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AB Zirvesi’ne davet ettik, reddetti

Yunanistan merkezli SKAI TV’ye konuşan Hristodulidis, GKRY’nin yaklaşan AB Dönem Başkanlığı’nı “Ankara ile aradaki boşluğu kapatma” amacıyla kullanmak istediğini belirtti. Ancak Türk yetkililerin, adada düzenlenen üst düzey toplantılara katılım konusunda mesafeli durduğunu ifade etti.

Hristodulidis, Türkiye’ye iletilen davetin yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımını kapsamadığını, aynı zamanda Hakan Fidan’ın dışişleri bakanlarının “Gymnich” toplantısına veya Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı düzeyinde Genel İşler Konseyi’ne katılımını da içerdiğini söyledi.

“Amacımız elbette reddedilmek değil, olumlu gelişmeler çıkarmaktı” diyen Hristodulidis, “Ancak bize ulaşan mesajın olumlu olmadığını gördük” ifadelerini kullandı.

ARABULUCULARI DEVREYE SOKTULAR

Habere göre, Türkiye ile yakın ilişkileri bulunan bazı AB üyesi ülkeler de davet sürecine dahil edildi. Bu girişimle, resmi davet öncesinde Ankara’nın tutumunun ölçülmesi ve olası bir ret yanıtının kamuoyu önünde diplomatik krize dönüşmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Zirve öncesinde Ursula von der Leyen’in Avrupa’nın Türkiye, Rusya ve Çin etkisine girmesini istemediklerini açıklayarak Türkiye’nin “Avrupa kıtasındaki etkilerinin sınırlandırılması” yönünde yaptığı konuşma hem Türkiye’nin Avrupa için önemini idrak eden ülkeler hem de Türkiye tarafından sert bir dille kınanmıştı.