  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İbrahim Saraçoğlu ödem atmanın sırrını açıkladı: Ödem için önerdiği bitkileri anlattı 2026! Suudi Arabistan- Türkiye- Pakistan ve Mısır'ın yer aldığı Sünni ittifakında diplomatik engel! 50 bin kedi dili ve 3 binden fazla yumurta: Dünyanın en uzun tiramisusu! 440 metrelik dev tatlı... Görenler Brezilya 'Yılan Adası' zannediyor: İlk kez görenleri hayretler içerisinde bırakıyor 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabını kazanan belli oldu! Yasak getirin! Çocuklarda Noodle hipertansiyon yapıyor, gizli tehlike! Hemen çöpe atın... Uzmanlar uyardı Baharın ilk tadı tezgâhta: Çağla kapış kapış
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İbrahim Saraçoğlu ödem atmanın sırrını açıkladı: Ödem için önerdiği bitkileri anlattı 2026!

Baharın gelişiyle birlikte tezgâhlarda boy göstermeye başlayan erik ve çağla, birçok kişi için vazgeçilmez atıştırmalıklar arasında yer alırken bitkisel çözüm önerileriyle dikkat çeken İbrahim Saraçoğlu, ödeme karşı en etkili formülleri açıkladı!

#1
Baharın gelişiyle birlikte tezgâhlarda boy göstermeye başlayan erik ve çağla, birçok kişi için vazgeçilmez atıştırmalıklar arasında yer alıyor. 2026 yılında da bitkisel tedavilere olan yöntemler oldukça tercih ediliyor. Bitkisel çözüm önerileriyle dikkat çeken İbrahim Saraçoğlu, ödem attırıcı kürlerde önerdiği bazı bitkilerle çoğu kişinin imdadına yetişiyor. Vücutta oluşan ödemin altında çok ciddi rahatsızlıkların olabileceğini söyleyen Saraçoğlu, ödem şikayeti olanlar için de etkili olabilecek bitkileri tek tek anlattı. Peki ödeme ne iyi gelir? Hangi bitkiler ödemi azaltmaya yardımcı olur? İşte İbrahim Saraçoğlu’nun ödem için önerdiği bitkiler 2026…

#2
Erik ve çağlayı tuzla yiyenler dikkat! Ödem depoları doluyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte tezgâhlarda yerini alan erik ve çağla, pek çok kişinin vazgeçilmez atıştırmalıkları arasında bulunuyor. Özellikle tuzla birlikte tüketilen bu ekşi lezzetler, damak tadına hitap etse de sağlık açısından bazı riskleri beraberinde getiriyor. ERİK VE ÇAĞLAYI TUZLA YİYENLER DİKKAT Tuz, yani sodyum klorür, vücut için gerekli mineraller arasında yer alsa da fazla tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bunların başında ise ödem geliyor. Ödem, vücutta sıvı birikmesi sonucu oluşan şişlik olarak tanımlanıyor. Özellikle ellerde, ayaklarda ve yüzde fark edilen bu durum, çoğu zaman aşırı tuz tüketimiyle doğrudan bağlantılı. Uzun yaşam için İbrahim Saraçoğlu toksinlerden arınma ve brokoli/beyaz lahana gibi kürlerin düzenli kullanımını önermektedir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ödem sorununa karşı önerdiği kirazın kullanımını şöyle anlatıyor. Kiraz sapı doğal bir idrar söktürücüdür. Vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Saraçoğlu, kiraz sapının tek başına veya diğer bitkilerle karıştırılarak kullanılabileceğini ifade etti.

#3
1 su bardağı kaynayan suya 1 tutam kiraz sapı atılır. Kapağı kapalı olarak 10 dakika demlenir, sıcakken süzülür. Günde 1 defa, sabah kahvaltıdan 2 saat sonra ılık olarak 1 su bardağı içilir.

#4
İbrahim Saraçoğlu, doğal beslenmenin uzun yaşamın üzerindeki olumlu etkilerini vurguluyor. oldukça etkili bulunan bu besinleri tüketin dyor. Lahana Yaprağı! Dolaşım bozukluğuna bağlı ödem için oldukça etkili bulunan lahana yaprağı, kaynatılarak tüketildiğinde ödemin atılmasını sağlıyor. Ancak mineralleri de süzdüğü için mutlaka kiraz sapı ile birlikte kullanılmasında fayda var. 3 adet lahana yaprağı yaklaşık 1-1,5 litre suda kaynatılır. Suyun içine minerallerin kaybını önlemek için 25 adet kiraz sapı eklenir. Kaynadıktan sonra 10-15 dal maydanoz ilave edilerek 5 dakika daha kaynatılır. Ardından süzülüp ılıdıktan sonra günde 1 kez, kahvaltıdan 2 saat sonra bir su bardağı içilir.

#5
Maydanoz Lahana yaprağına 10-15 dal maydanoz ilave edildiğinde biyotransformasyon oluşuyor. Bu sayede yağ dokusunda biriken toksinlerin de atıldığını ifade eden Saraçoğlu, karışımın detoks etkisi oluşturduğunu vurguladı. Mısır Püskülü! Kurutulmuş mısır püskülü, kiraz sapı ile birlikte demlenerek ödem atmak için kullanılabiliyor. Saraçoğlu, bu iki bitkinin sinerjik etkisinin idrar söktürücü özelliği artırdığını belirtti. Kurutulmuş mısır püskülü ve kiraz sapı eşit miktarda karıştırılır. 1 su bardağı kaynar suya 1 tatlı kaşığı karışım eklenir, 10 dakika demlenir, süzülerek günde bir kez tüketilir. Keten Tohumu! İbrahim Saraçoğlu‘nun ödem sorununa yönelik önerdiği bir diğer formül ise sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı keten tohumu yağı içmek. Keten tohumu ödemin görünümünü azaltmaya ve metabolizmayı desteklemeye yardımcı oluyor. Her sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı organik keten tohumu yağı içilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23