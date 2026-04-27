İbrahim Saraçoğlu ödem atmanın sırrını açıkladı: Ödem için önerdiği bitkileri anlattı 2026!

Erik ve çağlayı tuzla yiyenler dikkat! Ödem depoları doluyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte tezgâhlarda yerini alan erik ve çağla, pek çok kişinin vazgeçilmez atıştırmalıkları arasında bulunuyor. Özellikle tuzla birlikte tüketilen bu ekşi lezzetler, damak tadına hitap etse de sağlık açısından bazı riskleri beraberinde getiriyor. ERİK VE ÇAĞLAYI TUZLA YİYENLER DİKKAT Tuz, yani sodyum klorür, vücut için gerekli mineraller arasında yer alsa da fazla tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bunların başında ise ödem geliyor. Ödem, vücutta sıvı birikmesi sonucu oluşan şişlik olarak tanımlanıyor. Özellikle ellerde, ayaklarda ve yüzde fark edilen bu durum, çoğu zaman aşırı tuz tüketimiyle doğrudan bağlantılı. Uzun yaşam için İbrahim Saraçoğlu toksinlerden arınma ve brokoli/beyaz lahana gibi kürlerin düzenli kullanımını önermektedir. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ödem sorununa karşı önerdiği kirazın kullanımını şöyle anlatıyor. Kiraz sapı doğal bir idrar söktürücüdür. Vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Saraçoğlu, kiraz sapının tek başına veya diğer bitkilerle karıştırılarak kullanılabileceğini ifade etti.