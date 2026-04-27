Sarıyer sapığı yakayı ele verdi

Yaşanan olayların ardından harekete geçen asayiş polisleri, her iki olayın da yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin Berkan B. olduğu tespit etti. Şüpheli Etiler'de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alındı. Şüpheli Berkan B. Emniyetteki ifadesinde "Yaptığımdan dolayı pişmanım. Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uyarak böyle bir davranışta bulundum" dedi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.