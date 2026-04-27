İki çiftçinin başlattığı kavgaya köylüler de karıştı! Su kuyusu kan gölüne döndü: 42 ölü, 10 yaralı!
İki çiftçi arasında başlayan su kuyusu kavgası, köylüler ve çobanların da karıştığı silahlı çatışmaya dönüştü. Çad’da meydana gelen feci olayda 42 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Çad’ın doğusundaki Wadi Fira eyaletine bağlı Igote köyünde iki kişi arasında su kuyusu anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Ailelerin de karıştığı tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.
Çiftçi topluluklar ile göçebe çobanların da karıştığı çatışmada 42 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Yetkililer, çatışmaların kontrol altına alındığını ve bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını bildirdi.
Bölgede yaşayan çiftçiler ile göçebe çobanlar arasında su, otlak ve arazi kaynaklı anlaşmazlıklar sık sık şiddet olaylarına dönüşüyor.