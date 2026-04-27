Fransa’dan İHA avcısı roket hamlesi: Ucuz roketle pahalı tehdide savunma

Fransız Savunma Tedarik Ajansı (DGA) 23 Nisan 2026 tarihinde, 68 mm lazer güdümlü roketinin anti-drone varyantının geliştirildiğini duyurdu. Geliştirme kararının, Orta Doğu’da İran İHA’larına karşı gerçekleştirilen önleme faaliyetlerinden elde edilen operasyonel geri bildirimlerin ardından gelmesi dikkat çekti. Bu bağlamda yeni hamle ile Fransa, gerçek muharebe koşullarında ortaya çıkan bir zafiyeti kapatmayı ve toplar ile füzeler arasındaki kritik boşlukta İHA’ları önlemeyi amaçlıyor.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre yeni anti-drone roketi, yaklaşık 2,5 km’de etkili olan top sistemleri ile 10 km’nin ötesinde kullanılan füze sistemleri arasındaki belirli bir angajman boşluğunu kapatacak. Bu çerçevede roketler tarafından kapsanacak bu ara bölge için planlanan etkili menzilin 2 ile 5 km arasında olacağı tahmin ediliyor. Yeni varyant, bu mesafede daha erken ve uygun maliyetli müdahalelere olanak tanıyacak. Böylece İHA’lar, 6 km civarında konumlanan iç hava savunma sistemlerine ulaşmadan önce önlenebilecek, sistemler üzerindeki baskı azalacak ve düşük maliyetli tehditlere karşı yüksek değerli füzeler harcama ihtiyacı sınırlanmış olacak.

Rafale savaş uçaklarına ve Tiger taarruz helikopterlerine entegre edilecek olan bu roketin, sürü saldırılarına karşı savunma kapasitesini büyük ölçüde genişleteceği ve ölçeklenebilir, uygun maliyetli anti-drone savaşına doğru daha geniş çaplı bir yönelimi yansıtacağı öngörülüyor. Öte yandan roketin entegrasyonunun ardından uçuş testlerinin Haziran 2026’da yapılması ve sahada konuşlandırma hedefinin aylar içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

Yine Army Recognition tarafından aktarıldığı üzere habere konu projedeki tedarik prosedürleri, mühendislik, satın alma ve operasyonel personeli aynı çatı altında toplayan uzman merkezlerini barındıran geniş çaplı bir Fransız askeri yeniden yapılanmasının parçası olarak hızlandırıldı. Nitekim endüstriyel siparişler 48 saatten daha kısa bir sürede onaylandı.

BAE’DEKİ KONUŞLANDIRMA TETİKLEYİCİ UNSUR OLDU

Bu hızlı geliştirme sürecinin doğrudan operasyonel tetikleyicisi ise, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran İHA’larına karşı savunmasına destek olmak amacıyla, Fransa’nın sene başlarında bölgeye 4 adet Tiger taarruz helikopteri ve 6 adet Rafale savaş uçağı konuşlandırması oldu.

Konuşlandırma sırasında hedef alınan İHA’lar tipik olarak 150 ila 190 km/s hızda, düşük irtifada, düşük radar izi ve öngörülebilir uçuş rotalarıyla uçuyordu.

Tiger helikopterleri bu süreçte yaklaşık 2.500 metre etkili menzile ve dakikada 720 mermiye kadar atış hızına sahip GIAT 30M781 30 mm topunu kullanarak Shahed İHA’larına karşı onaylanmış ilk önlemelerini gerçekleştirmişti.

Helikopterde dahili bir hava-hava radarı bulunmadığından, bu önlemeler görsel veya elektro-optik izlemeyi ve Link 16 gibi ağ sistemleri aracılığıyla harici yönlendirmeyi gerektirdi. Rafale uçakları ise HUD ve TALIOS hedefleme podu gibi yerleşik sistemler tarafından yönlendirilen MICA füzelerini kullanarak kısa mesafede önlemeler gerçekleştirdi.

MALİYET UÇURUMU

Bununla birlikte, söz konusu çatışmaların maliyeti, önleyici ve hedef değeri arasında önemli bir dengesizliği bir kez daha ortaya koydu. Birim başına 600 bin euro ile 1 milyon dolar arasında fiyatlandırılan MICA füzeleri, yalnızca 20 bin ile 50 bin dolar olarak tahmin edilen Shahed İHA’larına karşı kullanıldı. Ortaya çıkan bu 20/1 ile 50/1’lik maliyet uçurumu, özellikle tekrarlayan veya sürü halindeki yoğun İHA saldırılarında, mevcut hava savunma stratejilerinin finansal açıdan sürdürülemez olduğunu kanıtlamakta.