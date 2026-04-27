Eşi başörtülüler cumhurbaşkanı olamazmış! Demokrasiye kurşunun 19. Yılı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen "gece yarısı bildirisi"nin üzerinden 19 yıl geçti. Vesayet odaklarına karşı sivil siyasetin dimdik duruşuyla tarihin akışını değiştiren o dönüm noktası, Akit TV'nin haberinde tüm detaylarıyla ele alındı.

Tam 19 yıl önce bugün 2007’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi “başörtüsü” gerekçesiyle engellenmeye çalışıldı. “Cumhurbaşkanı eşi başörtülü olamaz” tartışmaları ile başlayan süreç, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ile krize dönüştü. 27 Nisan e-Muhtırası’nın 19. yılında, Türk demokrasi tarihinin en kritik kırılma noktalarından biri olan o “utanç bildirisi” yeniden hafızalarda tazeleniyor.

2007 yılında Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden yayımlanan ve doğrudan Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine müdahale amacı taşıyan bu açıklama, milli iradenin üzerine vesayet gölgesi düşürme girişimi olarak kayıtlara geçmişti.

 

Ancak o dönem sergilenen tavır, geçmişteki müdahale alışkanlıklarının aksine, demokratik kurumların ve sivil siyasetin bu dayatmaya karşı dimdik durmasıyla sonuçlanmış; "kağıt üzerinde" kalan bu tehdit Türk siyasetinde bir dönüm noktası oluşturmuştu.

On dokuzuncu yıl dönümünde Akit TV’nin yayınladığı haber, halkın iradesinin her türlü vesayet odağından üstün olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Ali Dinar

Bunlar bitmez. Allahdan korkmayan ama kanundan korkan kesim bunlar. YENİANAYASA ACİL YAPILMALI

Abdullah Biri

REİS DÜNYAYA 5 DEN BÜYÜK YAPAN ÜLKEMİ ŞAHA KALDIRAN ALLAHIN İZNİ İLEDE, DAHADA BÜYÜYECEK ÜLKEME. YENİ ANAYASA ARTIK ŞART.
