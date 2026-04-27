Tören zulmü yargıya taşındı! 7. sınıf öğrencisini kolundan sürükleyip "vatan haini" ilan ettiler!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda yaşanan tören krizi yargıya taşındı. Henüz 7. sınıf öğrencisi olan H.B. isimli kız öğrencinin, 22 Nisan’da okulun son saatinde düzenlenen törene katılmak istemediği halde kolundan sürüklenerek zorla tören alanına götürülmesi ve disiplin suçu işlediği gerekçesiyle hakkında tutanak tutulması sebebiyle harekete geçen aile, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Mağdur öğrenci H.B.’nin babası Bilal B. İle anne Yasemin B., savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde bayrağa ve İstiklal Marşı’na saygılı olduğunu fakat dini inancı gereği insan suretinin önünde durmak istemediğini belirten öğrenciye öfkelenen nöbetçi öğretmen Kadriye A. ile minik çocuğu kolundan tutarak vatan haini” diye sürükleyen Müdür Yardımcısı Alper C’yi ve minik yavruya haksız yere tutanak turan Müdür Yardımcısı Meryem Ş’in, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Görevi Kötüye Kullanma” ve İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılması Yönünden Engelleme Suçu”nu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi. Kamuoyunda memnuiyetle karşılanan suç duyurusunu aileye destek veren Av. Yunus Ari duyurdu. Ari, soruşturma dosyasının numarasının yer aldığı paylaşımında, “Öğretmenler hakkında savcılık soruşturması başlatıldı” ifadelerini kullandı.