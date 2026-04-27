Aziz İhsan Aktaş davasında şok rüşvet ve ihale itirafı: Belediyenin içindeki kokuşmuş yapıyı... Sivil Siyasetin Zaferi: 27 Nisan E-Muhtırasına Karşı Tarihi Direnişin Yıl Dönümü Türk demokrasi tarihinin kara lekesi! 27 Nisan "e-muhtıra"sı Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur! Halfeti Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme Otel saldırganının İsrail ordu tişörtüyle fotoğrafı ortaya çıktı! İletişim Başkanı Duran'dan vesayet odaklarına net mesaj! Türkiye’nin istikameti milletin iradesidir Orman yangınlarına karşı tedbirler alınıyor! İki bakan ortak açıklama yaptı Kılıçdaroğlu’na “kılıç artığı” diyen ve özür dileyen Mine Kırıkkanat kimdir? En güzel tahlili Zekeriya Say yapmıştı. Yıl 2008 İşte o yazı… Mine Kırıkkanat’ın milleti aşağılayan "Etobur İslamistan" yazısı yeniden gündemde: "Kılıç artığı" skandalı hafızaları tazeledi
Tören zulmü yargıya taşındı! 7. sınıf öğrencisini kolundan sürükleyip "vatan haini" ilan ettiler!
Tören zulmü yargıya taşındı! 7. sınıf öğrencisini kolundan sürükleyip "vatan haini" ilan ettiler!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda, 22 Nisan günü yaşanan akılalmaz tören krizi yargı koridorlarına taşındı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Ortaokulu’nda yaşanan tören krizi yargıya taşındı. Henüz 7. sınıf öğrencisi olan H.B. isimli kız öğrencinin, 22 Nisan’da okulun son saatinde düzenlenen törene katılmak istemediği halde kolundan sürüklenerek zorla tören alanına götürülmesi ve disiplin suçu işlediği gerekçesiyle hakkında tutanak tutulması sebebiyle harekete geçen aile, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

 

Mağdur öğrenci H.B.’nin babası Bilal B. İle anne Yasemin B.,  savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde bayrağa ve İstiklal Marşı’na saygılı olduğunu fakat dini inancı gereği insan suretinin önünde durmak istemediğini belirten öğrenciye öfkelenen nöbetçi öğretmen Kadriye A. ile minik çocuğu kolundan tutarak vatan haini” diye sürükleyen Müdür Yardımcısı Alper C’yi ve minik yavruya haksız yere tutanak turan Müdür Yardımcısı Meryem Ş’in, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma”, “Görevi Kötüye Kullanma” ve İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılması Yönünden Engelleme Suçu”nu işledikleri gerekçesiyle cezalandırılmalarını istedi. Kamuoyunda memnuiyetle karşılanan suç duyurusunu aileye destek veren Av. Yunus Ari duyurdu. Ari, soruşturma dosyasının numarasının yer aldığı paylaşımında, “Öğretmenler hakkında savcılık soruşturması başlatıldı” ifadelerini kullandı.

Efkan Ala'dan 23 Nisan mesajı
Efkan Ala'dan 23 Nisan mesajı

Gündem

Efkan Ala'dan 23 Nisan mesajı

Okul saldırısında hayatını kaybeden Zeynep’in babasından hüzünlü 23 Nisan ziyareti
Okul saldırısında hayatını kaybeden Zeynep’in babasından hüzünlü 23 Nisan ziyareti

Aktüel

Okul saldırısında hayatını kaybeden Zeynep’in babasından hüzünlü 23 Nisan ziyareti

Allah ve Peygambersiz 23 Nisanlarla Nereye Kadar?
Allah ve Peygambersiz 23 Nisanlarla Nereye Kadar?

Aktüel

Allah ve Peygambersiz 23 Nisanlarla Nereye Kadar?

Seküler panayırına dönen 23 Nisan Törenlerinin Özeti:Kendi Değerlerine Düşman, Batı’nın Rezaletine Hayran!
Seküler panayırına dönen 23 Nisan Törenlerinin Özeti:Kendi Değerlerine Düşman, Batı’nın Rezaletine Hayran!

Aktüel

Seküler panayırına dönen 23 Nisan Törenlerinin Özeti:Kendi Değerlerine Düşman, Batı’nın Rezaletine Hayran!

Serkan

Helal olsun ,Güzel Türkiyemdeki bütün müslümanlar evlatlarını bu zulümden kurtarmak için chpli süfyanist baskıcı öğretmenlere baskı yapmalılar...Bu zulüm ancak böyle biter...Ben çocuklarımı bu saçma törenlere katmayan ülke sevdalısı olarak uyarıyorum

Nedim kurt

Bu öğretmeni de müdür yardımcısı nida tutanak tutanida hepsini birden açığa alınıp yargılanmalı ve derhal meslekten atılmalıdır
