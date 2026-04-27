  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
27 Nisan 1981: Mehmet Seyfettin Özege'nin vefatı (Bibliyografya Uzmanı) ABD Başkanı Donald Trump: Ben tecavüzcü değilim New York Belediye Başkanı Mamdani'ye 1915 olayları tepkisi Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti Netanyahu'ya karşı dev ittifak:Eski başbakanlar Netanyahu'yu devirmek için partilerini birleştirdi! 26 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir ABD'deki saldırı sonrası gözler ziyaretteydi! Buckingham Sarayı’ndan Kral Charles açıklaması Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu: Washington'daki saldırı sonrası liderler görüştü!
Gündem Sosyal medya ikiye bölündü! Murat Boz’un çok tartışılan gülistan şarkısı
Gündem

Sosyal medya ikiye bölündü! Murat Boz'un çok tartışılan gülistan şarkısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sosyal medya ikiye bölündü! Murat Boz’un çok tartışılan gülistan şarkısı

Şarkıcı Murat Boz’un Gülistan Doku hakkında şarkı yazacağını açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü.

Şarkıcı Murat Boz, Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için kaleme aldığı şiiri, şarkı olarak dinleyicilerle buluşturacak.

Boz, geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doku'ya ithafen kaleme aldığı "Gülistan..." başlıklı şiiri paylaştı.

Söz ve müziği Boz'a ait eser ağıt olarak bestelendi.

Kayıp bir hayatın ardından duyulan derin acıyı ve toplumsal hafızadaki izini yansıtan eserin düzenlemesini Mustafa Ceceli yaptı.

 

Hazırlanan lirik video bugün YouTube üzerinden yayınlanacak, eser ise 30 Nisan'da tüm dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşacak.

Şarkının telif gelirinin tamamı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfına bağışlanacak.

Sosyal medya ikiye bölündü

Boz’un kararının ardından sosyal medyada vatandaşlar ikiye bölündü.

Kimi kullanıcılar Gülistan Doku hakkında şarkı yapmayı fırsatçılık ve istismar olarak değerlendirdi, bir cinayet üzerinden Boz’un reklam yaptığını savundu.

Bazı vatandaşlar ise Gülistan Doku vakasının gündemde yer etmesi için şarkıyı bir fırsat olarak değerlendirerek Boz'u savundu.

Gülistan Doku gizemi Pertek’e uzandı: Koçpınar köyündeki şüpheli mezar ilk kez görüntülendi!

Gündem

Gülistan Doku gizemi Pertek’e uzandı: Koçpınar köyündeki şüpheli mezar ilk kez görüntülendi!

Vali oğlunun cephanelik görüntüsü şoke etti: Gülistan Doku dosyasında kan donduran fotoğraflar!

Gündem

Vali oğlunun cephanelik görüntüsü şoke etti: Gülistan Doku dosyasında kan donduran fotoğraflar!

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı kararı verildi

Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı kararı verildi

Gülistan Doku soruşturması: Eski Emniyet Müdürü de ifadeye çağırıldı!

Gündem

Gülistan Doku soruşturması: Eski Emniyet Müdürü de ifadeye çağırıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Spor

Netanyahu'ya karşı dev ittifak:Eski başbakanlar Netanyahu'yu devirmek için partilerini birleştirdi!

Gündem

Sırt dönme de ne ki: Mehteri açan Paşa’yı zindanda öldürdüler! Ecdat marşına "sırt" protestosu: Zihniyet aynı zihniyet!

Gündem

Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23