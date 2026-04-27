Haber Merkezi Giriş Tarihi:

50 bin kedi dili ve 3 binden fazla yumurta: Dünyanın en uzun tiramisusu! 440 metrelik dev tatlı...

100 İtalyan şef, 440 metre uzunluğunda bir tiramisu hazırlayarak dünyanın en uzun tiramisusu rekorunu kırıdı.

BBC’de yer alan habere göre, hafta sonu Londra’da bir araya gelen 100 İtalyan şef, Milano’da Galbani tarafından yapılan ve 273,5 metre uzunluğundaki önceki rekoru geçecek bir tiramisu hazırladı.

Rekor kıran tiramisu, alanda canlı olarak hazırlandı ve birleştirildi. Yapımında 50 bin kedi dili bisküvi ve 3 binden fazla yumurta kullanıldı. Rekor, 440,6 metre uzunluğundaki tatlıyla kırıldı.

Rekor denemesinin arkasındaki isim olan Mirko Ricci, daha önce 2017 yılında İtalya’da bu rekoru elinde bulunduruyordu, ancak 2019’da başka bir İtalyan ekip bu rekoru kırmıştı. Ricci, tiramisunun “İtalya’nın ihraç ettiği en güzel tatlı” olduğunu söyledi.

Şef Carmelo Carnevale, rekorun kırılabilmesi için tiramisunun en az 8 santimetre yüksekliğinde ve 15 santimetre genişliğinde olması gerektiğini söyledi. İyi bir tiramisuyu neyin oluşturduğu sorulduğunda Carnevale, “Çok iyi bir kahve, güzel ve kıvamlı bir krema ve ayrıca bolca tutku” dedi.

