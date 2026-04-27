Bangladeş’e ATAK satışında asılsız Hindistan iddiası

Bangladeş medyasına göre Bangladeş Hava Kuvvetleri’nin gerçekleştirmeyi planladığı büyük ölçekli tedarik süreçleri öncesinde komşu ülkelerden kasıtlı şekilde asılsız haberler yayılmakta. Bu tür içeriklerin ülke içindeki bazı çevreler tarafından da büyütülerek servis edildiği ifade edilmekte.

Defense Technology of Bangladesh’in haberine göre özellikle Hindistan merkezli NorthEast News platformunun, Bangladeş Hava Kuvvetleri içerisinde Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) bağlantılı bir unsurun yakalandığına ilişkin iddiaları herhangi bir somut kanıt sunmaksızın yayımladı. Bahse konu haberi kaleme alan gazeteci Chandan Nandi’nin daha önce de Bangladeş’i hedef alan benzer şekilde doğrulanmamış içerikler yayımladığı iddia edilirken, bu tür haberlerin kamuoyunu yönlendirmeye yönelik olduğu görülüyor. Keza Bangladeş’in Türkiye’den farklı sistemlere yönelmesi özellikle Hindistan’da rahatsızlığa sebep olmuştu.

Bangladeş medyasında yer alan değerlendirmelerde, özellikle savunma tedarik süreçlerinin hassasiyetine dikkat çekilerek, büyük projeler öncesinde bilgi kirliliğinin arttığına vurgu yapılıyor. Bu çerçevede, T129 ATAK taarruz helikopteri tedarikine yönelik olası bir anlaşma sürecinde de benzer dezenformasyon girişimlerinin devreye sokulduğu ifade edilmekte.

BANGLADEŞ’İN ATAK HELİKOPTERİ TEDARİKİ

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Uluslararası Silah Transferlerindeki Eğilimler 2025 raporuna göre Bangladeş Türkiye’den 6 adet T129 ATAK taarruz helikopteri tedarik edecek. Bu bağlamda teslimatların 2027’de yapılması planlanıyor. Bangladeşli yerel kaynaklar 2026 yılının başında Bangladeş’in Türkiye’den ATAK helikopteri tedarik edeceğini belirtmişti.

BD Military tarafından yapılan habere göre bu gelişme, TUSAŞ Uçuş Testleri Direktörü Arif Ateş’in 13 Ocak 2026’da Dakka Kışlası’nda Korgeneral SM Kamrul Hassan’ı nezaket ziyaretinde bulunmasının ardından paylaşılmıştı. Habere göre Dakka’daki görüşmede her iki taraf ikili fırsatları ve savunma iş birliğini geliştirme yolları konusunda görüş alışverişinde bulunmuştu.

Bangladeş yetkililerine göre görüşmede özellikle Türkiye’den teknoloji transferi, personel eğitimi ve iki ülkenin silahlı kuvvetleri ile savunma sanayii alanında uzun vadeli ortaklık da dahil olmak üzere geniş iş birliği olanakları gündem maddeleri arasında yer almıştı.

Bangladeş halihazırda Bayraktar TB2 S/İHA ve TRG-230 ÇNRA gibi bazı Türk yapımı sistemleri envanterinde bulunduruyor. Önerilen savunma anlaşmaları ise yalnızca tedariki değil, aynı zamanda yerel bakım ve idame kapasitelerinin geliştirilmesini ve teknoloji transferini de kapsıyor. Bu yaklaşım, ülkenin geleneksel tedarikçilere olan uzun vadeli bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak Bangladeş, özellikle son yıllarda Rus ve Çin yapımı sistemler yerine Batı menşeili silah sistemlerine daha fazla yönelmeye başladı.