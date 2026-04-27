Eşi başörtülüler cumhurbaşkanı olamazmış! Demokrasiye kurşunun 19. Yılı Bakan Şimşek: Türkiye ticaret ve finans merkezi olacak Sosyal medya ikiye bölündü! Murat Boz’un çok tartışılan gülistan şarkısı Aziz İhsan Aktaş davasında şok rüşvet ve ihale itirafı: Belediyenin içindeki kokuşmuş yapıyı... Sivil Siyasetin Zaferi: 27 Nisan E-Muhtırasına Karşı Tarihi Direnişin Yıl Dönümü Türk demokrasi tarihinin kara lekesi! 27 Nisan "e-muhtıra"sı Tüm gazeteciler 'YAKLAŞMA!' dedi: Bir kereden çok şey olur! Halfeti Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme Otel saldırganının İsrail ordu tişörtüyle fotoğrafı ortaya çıktı! İletişim Başkanı Duran'dan vesayet odaklarına net mesaj! Türkiye’nin istikameti milletin iradesidir
Gündem İDDEF'in yurt dışı kurban ücretleri belli oldu
Gündem

İDDEF'in yurt dışı kurban ücretleri belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İDDEF'in yurt dışı kurban ücretleri belli oldu

İDDEF'in yurt dışı vacip kurban ücretleri belli oldu. Bu yıl vekaletle yurt dışı vacip kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 5 bin, küçükbaşta ise 6 bin olarak belirledi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bu yıl vekaletle yurt dışı vacip kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 5 bin, küçükbaşta ise 6 bin olarak belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı vekaletle yurt dışı vacip kurban organizasyonu Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 56 ülkede gerçekleştirilecek.

"Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla yürütülecek organizasyon kapsamında büyükbaş hisse bedeli 5 bin, küçükbaş kurbanlık bedeli ise 6 bin lira olarak belirlendi.

Gazze'ye özel olarak yürütülen "konserve kurban" çalışmasında ise büyükbaş hisse bedeli 12 bin 500 lira oldu. Bu kapsamda bağışlanan kurbanlar konserve et haline getirilerek bölgeye ulaştırılacak.

Federasyon, kuraklık, savaş ve yoksullukla mücadele eden coğrafyalarda bu yıl yaklaşık 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca kurban organizasyonu kapsamında 50 bin yetim, öksüz ve medrese öğrencisine bayramlık kıyafet hediye edilecek ve bayram sevinci paylaşılacak.

 

Hiçbir aracı kurumla çalışmadan tüm süreçleri kendi ekipleriyle yürüten İDDEF, kurbanlıkların seçiminden kesimine ve dağıtımına kadar her aşamayı ülkelere giden ekipleri aracılığıyla titizlikle gerçekleştiriyor. Bağışçılar ise kısa mesaj ile bilgilendirilirken kurban kesim videoları kendilerine ulaştırılıyor.

Geçen yıl 47 ülke 309 bölgede 80 bin 18 hisse kurbanı 3,2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştıran federasyon, bu yıl da Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 18.00'e kadar bağış kabul edecek.

Hayırseverler, federasyonun internet sitesi üzerinden havale yoluyla ya da genel merkez ve temsilcilikler aracılığıyla bilgi alarak bağış yapabiliyor.

Kurbana sayılı günler kala firar eden tosun Murat Nehri’ni geçemedi
Kurbana sayılı günler kala firar eden tosun Murat Nehri’ni geçemedi

Gündem

Kurbana sayılı günler kala firar eden tosun Murat Nehri’ni geçemedi

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

İSLAM

Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının "İçinden Geçeceğim" demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı
Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının “İçinden Geçeceğim” demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı

Gündem

Fatih Altaylı TÜSİAD baronlarının “İçinden Geçeceğim” demişti: İlk kurbanı Koç’lar oldu! Milli tersane yerine İngiliz Kraliyet yatı

Dedesinin elini bırakıp yola fırladı: Kurbanlık yüklü kamyon 3 yaşındaki Yakup’un kafasının üzerinden geçti
Dedesinin elini bırakıp yola fırladı: Kurbanlık yüklü kamyon 3 yaşındaki Yakup’un kafasının üzerinden geçti

Gündem

Dedesinin elini bırakıp yola fırladı: Kurbanlık yüklü kamyon 3 yaşındaki Yakup’un kafasının üzerinden geçti

