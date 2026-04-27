Eşme’de Belediye Başkan Vekilliğine Zeki Işık seçildi

Eşme Belediyesi olağanüstü meclis toplantısı Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, Tozan'ın yerine belediye başkan vekilliği için seçim yapıldı. CHP Grubu'nun adayı Zeki Işık, AK Parti Grubu'nun adayı ise Altan Aydemir oldu.

Yapılan gizli oylamada, ilk iki turda istenilen çoğunluk sağlanamadı. Oylamanın üçüncü turunda Işık 7 oy, Aydemir ise 4 oy aldı.

İŞİMİZİN AĞIRLIĞININ FIRKINDAYIM

Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Zeki Işık, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür ederek, "Herkesle ortak bir çalışmamız olacak. Hiç kimseyi ötekileştirmeden işimize devam edeceğiz. İşimizin ağırlığının farkındayım" dedi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eşme Cumhuriyet Başsavcılığınca Eşme Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında 17 Nisan'da operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tozan'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanmış ve Tozan İçişleri Bakanlığında görevinden uzaklaştırılmıştı.