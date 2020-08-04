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Aktüel

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Libya açıklaması:

"Aktif ancak tarafsız bir aktör olarak ABD, Libya'nın egemenliği ve ABD'nin müttefiklerinin ve ortaklarının ortak çıkarını koruyan bir çözüm bulunması için Libya ve çatışmadaki yabancı paydaşlar ile 360 derece diplomasi yürütmektedir" - "Hem şu anki gerginlikten sorumlu olan hem de bu gerginliği bitirmeye çalışan tüm tarafları, Ulusal Petrol Kurumunun tamamen şeffaf bir şekilde hayati çalışmasına devam etmesini sağlamaya, Sirte ve Cufra'da askersiz bir çözüm uygulamaya, BM'nin silah ambargosuna saygı duymaya ve BM önderliğinde 5+5 Askeri Komite toplantıları altında bir ateşkese ulaşmaya davet ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-04 23:23:13 -
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Libya açıklaması:

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD'nin, Libya'da gerginliğin tırmanmasından dolayı tedirgin olduğunu belirterek, çözüm için 360 derece diplomasi yürüttüklerini ifade etti.

O'Brien, Libya konusunda yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Libya'da gerginliğin tırmanmasından dolayı son derece tedirgin." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, paralı askerler de dahil olmak üzere Libya'da "yabancı askeri güçlerin" müdahalesine karşı olduğunu vurgulayan O'Brien, bu müdahalenin bölgesel istikrar ve küresel ticaret için tehdit oluşturduğunun altını çizdi.

O'Brien, "Gerginliğin tırmanması, sadece çatışmaları artırır ve uzatır." uyarısında bulundu.

- "Ateşkese ulaşmaya davet ediyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçmiş haftalarda Libya konusunda birkaç dünya lideriyle görüştüğünü aktaran O'Brien, "Ortada bir kazanan taraf olmadığı açık." değerlendirmesi yaptı.

O'Brien, Libya halkının ancak "egemenliklerini geri almak ve birlik olmuş bir ülke inşa etmek için bir araya gelerek" kazanan taraf olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Aktif ancak tarafsız bir aktör olarak ABD, Libya'nın egemenliği ve ABD'nin müttefiklerinin ve ortaklarının ortak çıkarını koruyan bir çözüm bulunması için Libya ve çatışmadaki yabancı paydaşlar ile 360 derece diplomasi yürütmektedir.

Hem şu anki gerginlikten sorumlu olan hem de bu gerginliği bitirmeye çalışan tüm tarafları, Ulusal Petrol Kurumunun tamamen şeffaf bir şekilde hayati çalışmasına devam etmesini sağlamaya, Sirte ve Cufra'da askersiz bir çözüm uygulamaya, BM'nin silah ambargosuna saygı duymaya ve BM önderliğinde 5+5 Askeri Komite toplantıları altında bir ateşkese ulaşmaya davet ediyoruz."

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