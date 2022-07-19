Beyaz Saray: Teksas'taki saldırıda emniyet güçlerinin başarısızlığı kabul edilemez

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki okulda 24 Mayıs'ta düzenlenen ve 19 öğrenci ile 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıda emniyet güçlerinin başarısız olduğuna ilişkin raporun ardından yaptığı açıklamada, bu durumun "kabul edilemez" ve "kahredici" olduğunu söyledi.

Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.ABD Başkanı Joe Biden'ın Uvalde'deki okul saldırısına ilişkin yayımlanan raporu görüp görmediğinin sorulması üzerine Jean-Pierre, "Biden bu raporu biliyor. Bulunan sonuçlar kahredici. Bu durum kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Uvalde'deki saldırıda emniyet güçlerinin müdahalesine ilişkin yanıtlanması gereken birçok soru olduğunu kaydeden Jean-Pierre, bu konuda Adalet Bakanlığının da kendi soruşturmasını yaptığını belirtti.

Raporda ne vardı?

Teksas Temsilciler Meclisi soruşturma komitesi tarafından dün yayımlanan raporda, silahlı saldırı sırasında emniyet güçlerinin birçok başarısızlığı ortaya konulmuştu.

Raporda, "Kötü niyet atfedebileceğimiz kimse yok ama sistemik başarısızlıklar ve dikkat çekici şekilde kötü karar verme tespit ettik." ifadesine yer verilmişti.

Olay yerine müdahale eden 376 polisten hiçbirinin, silahlı adamın bulunduğu dördüncü sınıfa hemen girmediği ifade edilen raporda, komitenin bunun can kayıplarına sebep olduğuna inandığı aktarılmıştı.

Raporda, "İhlal sırasında hayatta kalan ve daha sonra hastaneye giderken ölen mağdurlar, kurtarılmak için 73 dakika daha beklemek zorunda kalmasalardı hayatta kalmaları olasıydı." denilmişti.

Petrol fiyatlarında düşüş beklentisi

Toplantıya katılan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Jared Bernstein da ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonu düşürmenin bir numaralı öncelikleri olduğunu vurgulayan Bernstein, aktif olarak bunun üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Bernstein, ABD Başkanı Joe Biden’ın artan petrol arzını savunmaya devam edeceğine işaret ederek, ülkenin bazı bölgelerinde ortalama benzin fiyatlarının gelecek haftalarda galon başına 4 doların altına düşmesini beklediklerini aktardı.

Resesyon endişelerine de değinen Bernstein, istihdam artışı ve diğer göstergelerin resesyon kavramıyla tutarlı olmadığını kaydetti.