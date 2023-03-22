Beyaz Saray kripto paraları yerden yere vuruldu!

Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi tarafından 20 Mart tarihinde Kongre’ye sunulan yıllık ekonomik raporda, dijital varlık ekosisteminde görülen bir dizi sorunu ortaya koydu. Sunulan bu raporda temel olarak bazı kripto varlıkların kalıcı olduğuna yer verilirken geri kalan kripto varlıkların finansal piyasalar, yatırımcılar ve tüketiciler için risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

1950’den beri yayınlanan bu raporda, ilk defa dijital varlıklara yer verilmiş olması dikkatlerden kaçmasa da uzmanlara göre raporun detayları kripto endüstrisi için adete bir FUD yayma aracı olarak kullanıldı.

Raporda, geçen yıl yaşanan TerraUSD çöküşü, BitConnect ve FTX de dahil olmak üzere kripto sektöründeki çeşitli felaketler ve kripto ekosisteminin sıradan ABD’li tüketiciye nasıl zarar verebileceğine örnek olarak ortaya atıldı.

Raporun temel FUD dayanağı ise kripto varlıkların şimdiye kadar iddia ettikleri hiçbir faydayı tam olarak sağlamadığına yönelik oldu. Sektörün, finansal yapıya bir fayda gütmediği ve sınırlı arz gibi kısıtlayıcı yapılar ile fiyatları desteklemekten ibaret olduğu ifade edildi:

Kripto varlıkların ödeme sistemlerini iyileştirmek, finansal katılımı artırmak ve finansal değerin dağıtımı için mekanizmalar oluşturmak gibi başka faydalar sağlayabileceği iddia edilmiştir. Ancak bu argümanların perde arkasına bakıldığında daha karmaşık bir tablo ortaya çıkmaktadır. Şimdiye kadar kripto varlıkları bu faydaların hiçbirini sağlamadı. İnovasyonlar çoğunlukla kripto varlıkların fiyatlarını desteklemek için yapay kıtlık yaratmakla ilgili olmuştur ve çoğunun temel bir değeri yoktur.

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Raporun hedef aldığı diğer konular ise merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları ve İş Kanıtı (PoW) sistemi ile yapılan madencilik oldu. Beyaz Saray cephesi, enerji tüketimi bakımından ekosisteme zarar verdiği ve elektrik krizini tetikleyebileceği için PoW madencilik sistemini faydasız olarak nitelendirdi.

Merkeziyetsiz finans uygulamalarının düzenlenmemiş ve başına buyruk bir ekosisteme sahip olduklarını öne süren rapor, bu tür yapılarında yatırımcılar ve finans sistemi için ciddi riskler teşkil ettiğinin altını çizdi.

Öte yandan kripto paraları adeta işlevsiz göstermeye çalışan bu raporda, yakın tarihte tanıtımı yapılan ABD Merkez Bankası’nın (FED) dijital ödeme sistemi FedNow’ın sıradan kullanıcılar için çok daha faydalı olabileceğine yer verildi:

Bazıları FedNow gibi neredeyse anında dijital ödeme sistemlerinin dijital para dolaşımına olan ihtiyacı azaltabileceğini öne sürdü. Bu durumda, FedNow piyasaya sürüldükten sonra dijital para dolaşımının faydaları minimum düzeye inebilir.

Koin bülteni