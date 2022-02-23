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Dünya Beyaz Saray: Bir görüşme kesinlikle planlanmıyor!
Dünya

Beyaz Saray: Bir görüşme kesinlikle planlanmıyor!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın eylemlerinin Ukrayna işgalinin başlangıcı olduğunu belirterek, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir zirve yapılmasının şu anda gündemlerinde olmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 09:22:00 -
Beyaz Saray: Bir görüşme kesinlikle planlanmıyor!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Biden ile Rus mevkidaşı Putin arasında bir toplantı yapılmasının şu anda "kesinlikle" bir seçenek olmadığını söyledi.

Psaki, "Gelinen bu noktada, bir Biden-Putin görüşmesi kesinlikle planlarda yok" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Biden ile Putin arasında bir görüşme için Ukrayna'da gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Rusya, SWIFT sisteminden çıkarılabilir"

Psaki, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını ilk yaptırım paketine koymadıklarını ancak bu ihtimalin hala masada olduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha sert adımlar atabileceğini belirten Psaki, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in işgal edilmesinin de hala "gerçek bir olasılık" olduğunu söyledi.

Psaki, ABD'lilerin de yüksek enerji ve petrol fiyatına hazırlıklı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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