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Beyaz Saray açıkladı: Gayriresmi görüştüler

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde dün akşamki yemekte gayriresmi görüştüğünü bildirdi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 23:46
Beyaz Saray açıkladı: Gayriresmi görüştüler

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde dün akşamki yemekte gayriresmi görüştüğünü bildirdi.

Gayriresmi görüştüler

AA'nın haberine göre Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'in, Trump-Putin görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu tür çok taraflı etkinliklerde olduğu gibi Başkan Trump ve 'First Lady', dün akşamki yemekte Devlet Başkanı Putin de dahil birçok dünya lideriyle gayriresmi şekilde görüştü." ifadesine yer verildi.

Rus tarafı da açıkladı

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, "Putin ve Trump, G20 kapsamında kısa bir görüşme gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim nedeniyle Putin ile Arjantin'de yapılması planlanan ikili resmi görüşmesini iptal etmişti.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 23:46
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