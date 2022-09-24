Beyaz saçları yok eden, saç dökülmesini durduran bitkisel kür! Beyaz saçlara doğal çözüm

Saç dökülmesini kesen ve gri saçları yok eden muhteşem karışımın maliyeti de oldukça düşüktür, yapımı kolay ve evde kendiniz tek aşınıza uygulayabilirsiniz.

Bu doğal bitkisel kürün ana maddesi aslında 50 yıldır mutfaklarınızda var. Bu madde “Karbonat” evet yanlış duymadınız karışımın ana maddesi karbonattan oluşuyor. Şimdi Beyaz saçları yok eden saç dökülmesini durduran bitkisel kürün yapılışına geçelim.

Beyaz saçlar doğal çözüm

Her zaman kullandığınız şampuanın içine 1 fincan karbonat koyun ve güzelce karıştırın. 45 dakika kadar bu karışımı bekletin. Artık kullanıma hazır. Şampuana karbonat kattığınız için saçlarınız biraz sert ve kuru olacaktır ama endişelenmeyin. Bu etkili ortadan kaldırmak için elma sirkesi ve biraz pirinç unu (ikisinden de 2 çorba kaşığı yeterli olacaktır) ile saçlarınızı yıkarken masaj yapmak soruna çözüm olacaktır. Artık saçlarınız parlak, pürüzsüz ve yumuşak olacak.

Beyaz saçları yok eden saç dökülmesini durduran bitkisel kürü her gün saçlarınıza uygulayın ve daha sonra bol su ile yıkayın. 3 hafta sonunda artık gri beyazlamış saçlarınız azalacak ve eski rengine dönmüş olacak. Saç dökülmesinin de azaldığını ve durduğunu göreceksiniz.

Pahalı ve peroksit içeren saç boyalarını saçlarınıza sürüp saçlarınızın yanmasına izin vermeyin. Bu Beyaz saçları yok eden saç dökülmesini durduran bitkisel kür sizin için harika bir yöntem. Üstelik hiçbir yan etkisi de yok.

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Saç dökülmesini önleyen karbonat şampuanı tarifi : Karbonat neredeyse herkesin mutfağında bulunan ortak bir bileşendir. Çok kullanışlıdır, pişirme, temizlik vb. için kullanılabilir. Ayrıca, çok önemli sağlık yararları vardır. Yani, saç dökülmesini durdurma ve saç büyümesini teşvik etme kabiliyeti vardır!

Karbonat şampuanı faydaları

*Saç Dökülmesini önler

**Karbonat saçlarınızı tamamen doğal olarak temizleyebilir. Ayrıca, yumuşak ve sağlıklı hale getirebilir. Saç. dökülmesini durdurabilir ve saç büyümesini destekleyebilir.

*Saç Uzamasını Sağlıyor

Saçınızı toksinler ve kimyasallar yüklenirse saç büyümesini engelleyecektir. Karbonat bu toksinleri kimyasalları yok etmede çok etkili.

*Klordan kurtarır

Klor önemli saç hasarı yapabilir. Dahası, saç renginizi de değiştirebilir. Aksine, kabartma tozu saç dökülmesini önleyerek saçınızı ve kafa derinizdeki kloru ortadan kaldırabilir.

Karbonat şampuanı tarifi

Özellikle, omuz uzunluğunda bir saçınız varsa, 6 çorba kaşığı suya 1 çorba kaşığı karbonat karıştırılması önerilir. Ek olarak, bu ev yapımı karbonat şampuanını kuru saçlarda da kullanabilirsiniz.

Elde edilen karışımı saç köklerinden uçlarına masaj yaparak uygulayın. Sonra, birkaç dakika süreyle saçınızda dağılmasını bekleyin. Ardından, ılık suyla yıkayın.

4 yemek kaşığı suyla 1 yemek kaşığı elma sirkesini karıştırıp durulamada uygulayabilirsiniz. Ekstra bir canlılık getirecek saçlarınıza. Elma sirkesinin kokusunu sevmeyenler içinde birkaç damla lavanta yağı damlatabilir. Lavanta sayesinde hem saçlarınız güzel kokar hem de kokusu sizi rahatlatacak. Gözlerinizle sirke ve karbonatla temasını önleyin.

Karbonat saç dökülmesini durduracak, saç büyümesini destekleyecek ve saçlarınızı canlandıracağından sonuçlara hayran kalacaksınız.

Saç beyazlamasını önlemek: Beyaz saçlara çözüm ceviz kürü!

CEVİZ YAĞI İLE KÜR TARİFİ

3 tatlı kaşığı ceviz yağına, himalaya tuzu ve 2 çay kaşığı kadar alkali su ekleyin. (Alkali su PH'ı 7,3'ün üstü olan sudur) Bu karışımı, saç köklerine 5-15 dakika ovarak sürün. Sonra da saçlara yayın. Saçları bir boneyle kapatın.

İbn-i Sina’nın saç beyazlamasını önleyen yağ önerileri ise binlerce yıldır saklı kalmış bir hazine gibi.

Tıp biliminin en büyük bilim insanlarından biri olan İbn-i Sina, binlerce yıllık tariflerinin günümüzde de etkisini devam ettiriyor. Saç beyazlama riskinin de önüne geçebilmek için bazı yağ tavsiyeleri ile en iyi sonuçlara ulaşabilmenize de imkan tanıyor. Böylece erken beyazlamanın önüne geçebilir, ileri yaşlarda da kendi saç renginizi en doğal haliyle kullanabilirsiniz. İşte o yağlar…

Saç beyazlamasını önleyen yağlar

Karasakız.

Sıcak yağlar (katran)

Keçiboynuzu yağı

Çörek otu yağı

Ban otu yağı

Yabani zeytinyağı