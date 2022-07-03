Beyaz saçlara çözüm: Beyaz saç tekrar siyahlaşır mı? Beyazlayan saçları eski haline getiren yöntem!

Günümüzde saçlardaki beyazlık erken yaşlarda ortaya çıkmaktadır. 20 yaşlarında bile saçları ağaran insanlar bulunmaktadır. Erken yaşta ağaran saçları sadece genlere bağlamak doğru değildir. Çünkü bunun birçok sebebi vardır. Bunlardan ilki dengesiz beslenmektir. Bol bol meyve ve sebze ile beslenmeniz gerekmektedir.

Stres de saçların erken yaşta beyazlamasına neden olabilmektedir. Zihninizi rahatlatacak aktivitelerle buna engel olabilmeniz mümkündür. Öte yandan beyaz saçı siyahlaştırmak için doğal ve etkili çözümler işinizi görecektir. Beyaz saç siyahlaştırma aslında bu etkili çözümlerle sanıldığından basit hale gelebilir.

Beyaz saçlar hepimizin hayatının bir noktasında başa çıkmak zorunda kaldığı bir durumdur. Bazı insanların ilk beyaz saçı yirmili yaşlarının başında çıkarken, diğer insanlar için uzun bir süre beklemek gerekebilir. İlk beyaz saçınızı gördükten sonra, geri dönüşün olmadığını biliyorsunuz. Ve sayıları gün geçtikçe artar… Ve genellikle yapılan ilk tercih saç boyası olur. Peki size saçlarınızdaki beyazları patates kabukları sayesinde boyadan daha etkili bir biçimde yok edebileceğinizi söylesek? Evet yanlış duymadınız.

BOYA

Saçınızın yıpranmasına neden olan oldukça yoğun bir işlemdir. Evde yapabilir veya bir başkasının sizin için yapmasına izin vermek için kuaföre gidebilirsiniz. Ancak her iki durumda da zaman ve para gerekir. Ayrıca, saçlarınızın iyi görünmesini istiyorsanız, belirli aralıklarla yapmaya devam etmeniz gerekir ve bu da uzun vadede saçınızın zarar görmesine neden olur.

PATATES KABUKLARIYLA BEYAZLARI ESKİ HALİNE DÖNDÜRÜN

Neyse ki, boyadan kat be kat ucuz ve saç boyası kadar etkili olan doğal bir yöntem var. Bu yöntem için ihtiyacınız olan tek şey bir torba patates! Patates kabukları, katekolaz adı verilen bir enzim içerir. Bu enzim cilt tonlarını dışa vurmayı amaçlayan kozmetik ürünlerinde kullanılır. Bununla birlikte, cildinizi dengelerken, bu enzim saçınıza biraz da renk katabilir. Patates kabukları saçınıza zarar vermez ama saç boyalarının kimyasal içerdiğini söylememize sanıyorum gerek yok çünkü hepiniz biliyorsunuz.

HAZIRLANIŞI VE UYGULANIŞI

Saçlarınızı patates kabukları ile eski haline döndürmek başta saçma gelebilir ama işe yaradığını göreceksiniz. Ve uygulanışı oldukça kolay. Patates kabuklarını tencerede kaynatın. Patatesin kabuklarını soyduktan sadece kabukları bir tencereye alın ve üstüne bir miktar kaynamış su dökün. 5 dakika kadar bekledikten sonra süzgeç yardımıyla patatesin içindeki suyu cam kaseye alın. İşlem öncesinde saçlarını yıkayın ve daha sonra bir fırça yardımıyla aynı boya sürer gibi sürün.

SAÇA İŞLEM UYGULANIRKEN

Bu işlemin sonunda patatesin kokusundan rahatsız olduysanız saçınıza bir saç maskesi veya saç kremi uygulayın. Beyaz saçlarla yaşamayı kimi insan kabul eder kimi insan kendini hazır hissetmediği için onlardan kurtulmanın yollarını arar.