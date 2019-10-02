Beyaz saç için doğal yöntemler! Beyaz saça ne yapılmalı? Saçlarımız neden beyazlar? Beyazsaça patates suyu!

* Stres

* B12 eksikliği

*Hormonal bozukluklar

*Sigara içme alışkanlığı

* Kalsiyum, D, C vitamini ve bakır eksikliği

*Hava kirliliği

*Güneş ışınları

*İlaçların yan etkileri gibi nedenlerin yanı sıra genetik faktörlerinde saç beyazlamasına etkileri olmaktadır

Evde yapacağımız birkaç kürle beyazlarımız kabus olmaktan çıkıyor.

Beyaz saçlara doğal yöntemler;

*soğan; soğanları kabuklarından ayırıp eziniz. Saçınıza masaj şeklinde uygulayıp yarım saat sonra bol suyla yıkayınız.

*patates; bir tencere suyun içerisinde 6 adet soyulmuş patatesler on beş dakika boyunca kaynatılır. Süzülüp suyu ile saçlar yıkanır,durulama işlemi yapılmaz.

*Sarımsak; iki adet limonu( bir tanesi soyulmuş)yarım kilo bal, 100gr keten tohumu ve iki diş sarımsakla blenderden geçirip günde üç defa yemeklerden önce bir çorba kaşığı tüketin.

*Havuç;10gr çörekotu yağı,1gr ısırgan tohumu yağı,20gr havuç tohumu yağı ve 30gr ceviz yağı karıştırılıp saça onbeş dakika boyunca masaj şeklinde uygulanıp bol suyla durulanır.