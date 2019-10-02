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Beyaz saç için doğal yöntemler! Beyaz saça ne yapılmalı? Saçlarımız neden beyazlar? Beyazsaça patates suyu!

Saç beyazlanması, yaşlanma belirtilerinden olarak kabul edilsede tek faktör yaş almak değildir.

02 Ekim 2019 Çarşamba 23:20
Beyaz saç için doğal yöntemler! Beyaz saça ne yapılmalı? Saçlarımız neden beyazlar? Beyazsaça patates suyu!

* Stres
* B12 eksikliği
*Hormonal bozukluklar
*Sigara içme alışkanlığı
* Kalsiyum, D, C vitamini ve bakır eksikliği
*Hava kirliliği
*Güneş ışınları
*İlaçların yan etkileri gibi nedenlerin yanı sıra genetik faktörlerinde saç beyazlamasına etkileri olmaktadır

Evde yapacağımız birkaç kürle beyazlarımız kabus olmaktan çıkıyor.

Beyaz saçlara doğal yöntemler;

*soğan; soğanları kabuklarından ayırıp eziniz. Saçınıza masaj şeklinde uygulayıp yarım saat sonra bol suyla yıkayınız.

*patates; bir tencere suyun içerisinde 6 adet soyulmuş patatesler on beş dakika boyunca kaynatılır. Süzülüp suyu ile saçlar yıkanır,durulama işlemi yapılmaz.

*Sarımsak; iki adet limonu( bir tanesi soyulmuş)yarım kilo bal, 100gr keten tohumu ve iki diş sarımsakla blenderden geçirip günde üç defa yemeklerden önce bir çorba kaşığı tüketin.

*Havuç;10gr çörekotu yağı,1gr ısırgan tohumu yağı,20gr havuç tohumu yağı ve 30gr ceviz yağı karıştırılıp saça onbeş dakika boyunca masaj şeklinde uygulanıp bol suyla durulanır.                                        

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:20
  1. Beyaz saç

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