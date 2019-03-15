Beyaz et soruşturmasında karar verildi! İşte ceza alan firmalar Rekabet Kurumu, piliç eti üretimi yapan 9 şirkete, 'rekabeti ihlal ettikleri' gerekçesiyle para cezası verdi.

Rekabet Kurumu, Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 teşebbüs ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandığını duyurdu. Rekabet Kurulunca, piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 9 şirket ile Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği'ne "rekabeti ihlal ettikleri" gerekçesiyle toplam 156 milyon 703 bin 144 lira idari para cezası kesilmesine karar verildi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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