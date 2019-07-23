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Beyaz eşyada yıl sonu yüzde 15 daralma bekleniyor

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Türkiye ekonomisindeki daralmaya paralel olarak iç pazarda beyaz eşya satışları da ilk yarı yılda bir önceki yıla göre azaldı.

23 Temmuz 2019 Salı 13:46
Beyaz eşyada yıl sonu yüzde 15 daralma bekleniyor

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Türkiye ekonomisindeki daralmaya paralel olarak iç pazarda beyaz eşya satışları da ilk yarı yılda bir önceki yıla göre azaldı. Yılı ise yüzde 15 daralma rakamı ile bitirebiliriz. Bununla birlikte Haziran ayında satışlarda bir toparlanma görüyoruz, 6 ana üründe iç satışlar yüzde 4, ihracat yüzde 7 oranında arttı. Bu süre zarfında ÖTV’nin kaldırılmasını veenerji verimli ürünlere sağlanacak teşvikle sektörümüzün desteklenmesini beklemekteyiz” dedi.



Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin açıkladığı 2019 ilk 6 ay verilerine göre 6 ana üründe iç satışlar adet bazında bir önceki yıla göre yüzde 9 daraldı. Üretim miktarı geçen yılla aynı seyrederken, ihracat artmaya devam etti.



TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Türkiye ekonomisindeki daralmaya paralel olarak iç pazarda beyaz eşya satışları da ilk yarı yılda bir önceki yıla göre azaldı. Bununla birlikte Haziran ayında satışlarda bir toparlanma görüyoruz, 6 ana üründe iç satışlar yüzde 4, ihracat yüzde 7 oranında arttı. Bu süre zarfında ÖTV’nin kaldırılmasını veenerji verimli ürünlere sağlanacak teşvikle sektörümüzün desteklenmesini beklemekteyiz” dedi.



“Türkiye Beyaz Eşya sektörü, doğrudan 60 bin kişiye iş imkânı veriyor”


Dünya beyaz eşya pazarının çok büyük bir pazar olduğunu vurgulayan TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, “Sektör yıllık yüzde 3 ile büyümeye devam ediyor. Gelişmekte olan ülkelerde yıllık yüzde 7 ortalama büyüme ve son derece önemli rakamlar. Total büyük ise 213 milyar dolarlık bir Pazar büyüklüğünden bahsediyoruz. Türkiye olarak biz buradan, daha fazla pasta alabiliriz, daha fazla pazar payımızı arttırabiliriz. Türkiye Beyaz Eşya sektörü, doğrudan 60 bin kişiye iş imkânı veriyor ve 600 bin de dolaylı olarak iş verme imkânımız var. Toplam üretimimiz altı ana üründe 28,5 milyon adet. Sektörün cirosu da 57 milyar TL. Bunun yüzde 70’i ihracat yüzde 30’uda Türkiye. İhracat adedimiz ise 22,1 milyon adet. Üretimimizin toplam 170’ini ihracat yapabiliyoruz. Önümüzde ki dönemde de ihracat adetlerimizin ve ciromuzun artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.



“Çin’den sonra Türkiye olarak iki numaralı üreticiyiz”


Türkiye’deki beyaz eşya sektörünün dünyadaki diğer beyaz eşya sektörlerine ayıran bir faktörün olduğunu belirten Dinçer, “O da bayilik teşkilatı ve servis teşkilatı. Türkiye’deki bütün illerde ve bütün ilçelerde bayileri var bu sektörün. Bu bayiler daha sonra büyüyorlar KOBİ’lere temellerini oluşturuyorlar. Daha sonra büyüyorlar ihracat yapıyor o yüzden ülke için çok önemli bir ekosistem. Beyaz eşya sektörü sayesinde, Türkiye’de bir bayilik sistemi var. Biz Türkiye olarak dünya beyaz eşya üretiminin yüzde 7’sini üretiyoruz. Şu anda Çin’den sonra iki numaralı üreticiyiz. Aramızda ilk beşte çok büyük bir rekabet var. Çin dünyanın yüzde 50’sini üretiyor saygı duyuyoruz. Türkiye, Polonya, Almanya,Amerika gibi ülkeler inanılmaz bir rekabetin içindeler" şeklinde konuştu.



"İlk yarıda iç satış hacmi yüzde 9 azaldı


Dinçer, "İlk altı ayda iç satış hacmimiz, 3,9 milyon adetten 3,5 milyon âdete düşmüşüz. Yüzde 9’luk bir daralma görülüyor. İhracata baktığımızda ise 10 milyonun biraz üzerine yani 10,1 milyon âdete çıkmışız. Toplamda da 13,8’den 13,6’ya düşen yani eksi 2’lik bir adetten bahsedebiliriz” dedi.



“Haziran ayında yüzde 4’lük bir artış sağladık”


Sektörün cari dengeye pozitif etkisinden de bahseden Dinçer, “Türkiye’nin Ocak ve Mayıs 2019’daki en fazla ihracatını İngiltere’ye yapmış. Almanya yüzde 9, Fransa yüzde 10, İtalya yüzde 8, İspanya yüzde 7 diye devam ediyor. Son derece sanayisi güçlü ülkelere ihracat yapabilen bir sektör konumundayız. Biz beyaz eşya sektörü olarak, beyaz eşyanın lüks tüketim olduğunu düşünmüyoruz. Hükümet ÖTV’yi kaldırınca gerçekten satışlara pozitif bir etki etti. ÖTV olmasaydı, yüzde 9’luk bir azalmanın daha da şiddetli olabileceğini söyleyebilirim. Onunda katkısıyla Haziran ayında yüzde 4’lük bir artış sağladık. İlk altı ayda yüzde 9’luk bir daralma var. İkinci yarıda maalesef ÖTV geri gelmiş durumda bu da tabi daralmayı daha fazla yapma ihtimalinin yüksek olacağını düşünüyoruz. Ancak bizim beklentimiz son çeyrekte, bu daralma yüzde 20 olabilir. Yılı ise yüzde 15 daralma rakamı ile bitirebiliriz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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