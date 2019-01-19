Beyaz eşyada ihracat hamlesi

Buğra Kardan

100’ü aşkın ülkeye satış yapan beyaz eşya sektörü, 2018’de ihracatını yüzde 6 artırdı. Bu artışla moral bulan sektör, ihracat atılımını 2019’da da devam ettirmek için çalışmalar yürütüyor. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Güler, daha çok ülkeye ve müşteriye ürün satmak için gerekli adımları attıklarını ifade etti.

İngiltere bir numarada

Büyüklüğü 57 milyar lirayı bulan beyaz eşya sektörünün cirosunun yüzde 75’inin ihracat kaynaklı olduğunu belirten Güler, “19 milyon 200 bin adetlik dış satışımızda en büyük pay yüzde 17 ile İngiltere’nin. Onu yüzde 10 ile Almanya ve Fransa takip ediyor” dedi.

AB’yi geçtik

Sektörün üretim kapasitesinde Çin’in ardından ikinci sırada yer aldığını dile getiren Güler, şunları söyledi: “Böylelikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerini geride bırakmış oluyoruz. Bunun yanı sıra Ar-Ge, patent, uluslararası marka yönetimi, tedarik zinciri yönetimi anlamında da Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Ancak Türkiye’nin bu avantajlı durumunun devam etmesi risk altında. Gelişen teknolojinin bir parçası olmak için sanayi 4 yatırımları yapılıyor. Uzun süre yüksek seyreden ve geriden gelen maliyetlerin baskısı bir süre daha hissedilecek gibi görünüyor.”

ÖTV teşviği küçülmeyi frenledi

Talebin önemli ölçüde daraldığına dikkat çeken Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: “2017’de 7 milyon 500 bin adet olan iç satış 2018’de 6 milyon 200 bin olarak kayıtlara geçti. Aylık satış ise 620 binden 515 bine geriledi. Kasım ayında devreye giren ÖTV teşviği küçülmeyi bir miktar frenledi. Ancak buna rağmen satışlar yüzde 17 daraldı. Bu etkinin 2019’da da devam etmesi bekleniyor. Ama şu muhakkak ki daralmanın hızı ÖTV teşvikinin devamına bağlı. Vergi indiriminin 2019 yılı boyunca devam etmemesi durumunda sektörün yüzde 15 küçüleceği öngörülüyor.”

Üretim maliyetleri arttı

Beyaz eşya firmalarının enflasyonla mücadele programında aktif olarak yer aldıklarını kaydeden Güler, “Ne var ki ülkemizde yaşanan talep daralmasından üretim birim maliyetleri olumsuz etkilendi. Söz konusu maliyetler ihracat rekabeti açısından bizi çok yakından ilgilendiriyor. Tüm bu bulgular bizi beyaz eşya sektörünün ihracat gücüne rağmen gelişimi garanti altında olan bir sektör olarak görülmemesi gerektiği sonucuna getiriyor” diye konuştu.

Taksit sayısı 18-24 aya çıkarılmalı

TÜRKBESD Başkan Yardımcısı İhsan Kara, beyaz eşyayı kapsayan ürün grupları için kredi kartlı ve senetli satışlarda taksit sayısının 18-24 aya çıkarılmasını önerdi.

İç talebin yüzde 17 daralmasında taksit sayısının sınırlanmasının payının bulunduğuna işaret eden Kara, “Başlangıçta enflasyon hedeflemesinin bir parçası olarak görülen uygulama, üretici ve ithal maliyetlerinin tüketici fiyatlarına sirayet etmesinden ötürü öngörülen faydayı sağlamadı“ tespitinde bulundu.

Avrupa başı çekiyor

2018 (Ocak-Kasım) Beyaz eşya sanayicilerinin ihracatında başı çeken bölgeler şu şekilde:

-Avrupa (İngiltere dahil) yüzde 73

-Asya yüzde 13

-Afrika yüzde 7

-Amerika yüzde 5

-Okyanusya yüzde 2