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Ekonomi Beyaz eşya üreticilerinin yüzleri gülüyor
Ekonomi

Beyaz eşya üreticilerinin yüzleri gülüyor

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer'den önemli açıklamalar.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 12:30:00 -
Beyaz eşya üreticilerinin yüzleri gülüyor

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, “Ocak-Mart arasında geçen yıl aynı döneme göre satışlarımız yüzde 40, ihracatımız da yüzde 26 arttı. İç satış ve ihracat olmak üzere 6 ana ürün grubundaki toplam satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 29 artışla 8 milyon 521 bin 513 adet olarak gerçekleşti” açıklamalarında bulundu. Türkiye’nin Avrupa’nın bir numaralı beyaz eşya üreticisi olduğunun altını çizen Dinçer, “Pandemi sonrası ülkemiz açısından yeni fırsatlar doğabilir. Güçlü Ar-Ge’si ve yan sanayii, nitelikli iş gücüyle ülkemizi dünya beyaz eşya üretiminin teknoloji üssü haline getirebiliriz” dedi.

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