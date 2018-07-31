Beyaz eşya temizliği nasıl yapılır?

Beyaz eşya denince akla ilk gelen buzdolabıdır. Gıdaların tazeliğini korumasını sağlayan bu eşyanın düzenli temizliği, doğrudan gıdaları etkilediğinden çok önemlidir. Buzdolabını temizlemeden önce fişi çekilmeli ve içindeki eşyalar çıkarılmalıdır. Bir miktar suya biraz sirke konularak raflar ve tüm bölmeler silinmelidir. Temiz ve nemli bir bez yardımıyla durulanmalı, sonrasında ise kuru bir bez ile kurulanmalıdır.

Mutfaktaki diğer bir yardımcı bulaşık makinesidir. İçinin temizliği için deterjan gözüne konulacak bir yemek kaşığı karbonat koyulduktan sonra, sirke ile doldurulmuş bir su bardağı makinenin içinde herhangi bir yere devrilmeyecek şekilde konur.

Ardından yüksek derecede çalıştırılır. Bulaşık makinesinin pervanesinin yerinden çıkarılarak akan su altında yıkanması makinenin performansını artıracaktır.

Çamaşır makineleri ise artık her evin olmazsa olmazlarındandır. Eğer makinede servis yıkama programı mevcut değilse, deterjan gözüne konulan beyaz sirke ile pamuklu programda ve yüksek derecede çalıştırılır. Çamaşır makinelerinin temizliği en geç altı ayda bir tekrarlanmalıdır.

Tüm beyaz eşyaların dış yüzeyleri için kullanılacak doğal parlatıcı elma sirkesidir. Bunun için temizlik suyuna eklenen bir miktar sirke dış yüzeyleri parlatacaktır. Deterjan seçiminde dış yüzeyleri çizebilecek partiküllü temizlik maddelerinden uzak durulmalıdır.

Silme işlemi için seçilen bez ise eşya yüzeyinde kalıntı bırakmayacak ve yüzeyi çizmeyecek özellikte olmalıdır. Düzenli yapılan temizlik hem makinelerin ömrünü uzatacak hem de çamaşırların, mutfak eşyalarının ve de gıdaların sağlığı açısından faydalı olacaktır.

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