Beyaz ekmek yerine geçiyor! Gaz ve şişkinliği ortadan kaldırıp karnı dümdüz yapacak! Gluten için mucize besin!

Beyaz ekmek yerine geçen ve glüten hassasiyeti bulunan kişilerin tercih edebileceği pek çok besin bulunuyor. Gaz ve şişkinliği ortadan kaldırarak karnı dümdüz yapan besin pek çok kişi tarafından tercih ediliyor. Peki, kestane unu ne işe yarar? Kestane ununun faydaları nelerdir? Kestane ununun besin değeri nasıldır? İşte tüm merak edilenler...

KESTANE UNUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kestane unu glutensiz bir un çeşidi olarak biliniyor. Bu nedenle glütensiz diyet uygulayanlar için uygun bir alternatif olarak görülür. Düşük glisemik indekse sahip olması kan şekerini daha stabil seviyelerde tutmasına yardımcı oluyor.

Kestane unu lif, protein, vitamin ve mineral bakımından da son derece zengindir. Özellikle B vitamini, potasyum, magnezyum ve fosfor da içeriyor.

Gluten hassasiyeti olanların da kullanabilecekleri bu un, antioksidan bileşikler içeriyor. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltıyor ve genel sağlık için faydalı olabiliyor.

Kestane unu tüketimiyle ilişkilendirilen bazı araştırmalar, kan lipid profili üzerinde olumlu etkiler gösterebiliyor. Lif içeriği yüksek olduğu için kalp sağlığını da destekleyebiliyor.

Kestane unu içerdiği vitaminler ve minerallerle bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunabiliyor. Özellikle bağışıklık sistemi güçsüz olan bireyler de bu gıdayı kullabiliyorlar.

Düşük glisemik indeksi sayesinde kestane unu kan şekerinin daha dengeli seviyelerde kalmasına yardımcı olabiliyor. Kan şekerinin daha dengesi olması diyabet yönetiminde faydalı olabiliyor.

KESTANE UNU NASIL YAPILIR?

Taze kestaneleri seçin.

Kabuklarını yıkayın ve üzerlerine birkaç çizik atın.

Fırını 200°C'ye (400°F) ayarlayın.

Kestaneleri fırın tepsisine tek sıra halinde yerleştirin.

Kestanelerin kabuklarının üzerine hafifçe su serpin.

Kestaneleri fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kabuklarının altın kahverengi olmasını sağlayın.

Fırından çıkan kestaneleri biraz soğumaları için bekletin.

Ardından her bir kestanenin kabuğunu soyun. Bu işlem sıcakken daha kolay olacaktır.

Kabukları soyulmuş kestaneleri bir mutfak robotuna veya blender'a koyun.

Kestaneleri un kıvamına gelene kadar iyice öğütün.

Karışımı kaşıkla karıştırarak homojen bir un elde edin.

Elde ettiğiniz kestane ununu hemen kullanabilir veya hava geçirmez bir kapta serin ve kuru bir yerde saklayabilirsiniz.

KESTANE UNLU GLUTENSİZ KEK TARİFİ

1,5 su bardağı kestane unu

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 su bardağı süt veya badem sütü (glutensiz)

1/2 su bardağı sıvı yağ (tercihen hindistancevizi yağı veya başka bitkisel yağ)

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya özütü veya vanilya tozu

Yarım çay kaşığı tuz

İsteğe bağlı olarak; çikolata parçaları, kuru meyveler veya ceviz içi

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KESTANE UNLU KEK NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye (termostat 4) ayarlayın. Kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt serin.

Geniş bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri iyice çırpın.

Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın.

Kestane unu, kabartma tozu, vanilya ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Homojen bir karışım elde edene kadar iyice çırpın.

İsteğe bağlı olarak çikolata parçaları, kuru meyveler veya ceviz içi gibi ek malzemeleri ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız karışımı yağladığınız veya yağlı kağıt serdiğiniz kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.

Fırından çıkardıktan sonra 10-15 dakika kadar kalıbında dinlendirin. Sonra keki kalıptan çıkarıp tamamen soğumasını bekleyin.

Dilimleyerek servis edebilirsiniz.